A 65. női kosárlabda Magyar Kupának Miskolc ad otthont, péntektől vasárnapig nyolc csapat küzd itt az elsőségért, amelynek során nyolc meccset rendeznek. Ennek a rendezvénynek nyolcadik alkalommal lesz házigazdája a borsodi megyeszékhely, ám az eddigiektől eltérően most nem a belvárosban, a miskolci városi sportcsarnokban játszanak a csapatok, hanem első ízben Diósgyőrben lépnek pályára a kupáért, a tavaly októberben átadott DVTK Arénában.

Érdekesség, hogy az eddigi 64 döntőnek 10 város volt a házigazdája, a legtöbbször, 31 alkalommal Budapesten küzdöttek a serlegért a csapatok. Az MK-fi nálék tekintetében Miskolc a mostani rendezéssel feljön a 3. helyre, és holtversenyben áll majd Pécscsel, ennél több döntőt a vidéki városok közül csak Sopronban rendeztek, szám szerint kilencet (Győr 3, Szekszárd 2, Kecskemét, Szeged, Körmend és Székesfehérvár 1-1 alkalommal volt házigazda).

Vidéken az elsőt

Az első vidéki kupadöntőt 1972-ben, Miskolcon rendezték, ám akkor nem volt tagja a négycsapatos mezőnynek a diósgyőri együttes. A további hat miskolci rendezésnek viszont igen, és ezek közül három alkalommal a győzelmet is megszerezték a piros-fehérek, amikor bejutottak a fi náléba, meg is nyerték. A további három alkalomból kétszer bronzéremmel vigasztalódhattak az elődöntők elvesztése után, 1992-ben viszont be kellett érniük a negyedik hellyel.

További érdekesség, hogy a DVTK Magyar Kupa-győzelmet eddig még csak hazai környezetben tudott elérni. 1997- ben Sopronban és 2005-ben Pécsett a pécsiektől, 2015-ben Győrben és tavaly Budapesten pedig a soproniaktól kaptak ki a fi náléban a piros-fehérek, így összesen négy ezüstérmük van a kupában.

Női kosárlabda MK-döntők Miskolcon

16. kiírás, 1972. június 17–18.: 1. MTK, 2. Budapesti Spartacus, 3. Videoton, 4. BSE. (A DVTK nem volt döntős.)

35. kiírás, 1992. április 9–10.: 1. Tungsram SC, 2. MTK, 3. KSC Szekszárd, 4. DKSK-SeM.

36. kiírás, 1993. április 17–18.: 1. DKSK-SeM, 2. BSE-Merci, 3. MTK-CNC, 4. BSC Szarvas.

37. kiírás, 1994. június 3–4.: 1. DKSK-SeM, 2. BEAC-Mol Rt., 3. PVSK-Dália, 4. BSE.

42. kiírás, 1999. március 14–15.: 1. PVSK-MiZo, 2. GYSEV-Ringa, 3. DKSK-BorsodChem, 4. Soproni Postás-Omega Tabak.

46. kiírás, 2003. március 5–6.: 1. MiZo-Pécsi VSK, 2. Soproni Postás, 3. DKSK, 4. BSE-Esma.

59. kiírás, 2016. március 3–4.: 1. Aluinvent-DVTK, 2. Uniqa Sopron, 3. PINKK Pécsi 424, 4. CMB Cargo UNI Győr.