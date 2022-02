A Kárpát Meditop Kupát 1996-ban alapították. A rangos felkészülési tornának eddig többnyire határon túli települések adtak otthont, most viszont Miskolcon találkoznak a meghívott csapatok. A XIX. Kárpát Meditop Kupa fővédnöke Orbán Viktor miniszterelnök. Az anyaországot ezúttal a Borsod Sport Klub Miskolc képviseli, az a klub, amely tavaly először vehetett részt az eseményen.

Beugrottak, most rendeznek

– Érdekes, de a koronavírus-járvány kapcsán kerültünk kapcsolatba ezzel a tornával, amelyet minden évben februárban rendeztek meg, tavaly azonban nyárra került a kupa – emlékezett vissza a kezdetekre Mike Martin, a Borsod Sport Klub elnöke. – Korábban a mohácsiak képviselték az anyaországot, de akkor nem tudtak részt venni, mi pedig beugróként elvállaltuk az indulást. A helyszínen aztán felmerült a gondolata annak, hogy Miskolcra hozzuk a 2022- es programot. Most pedig itt vagyunk, és izgatottan várjuk a hétvégi mérkőzéseket.

A szervezőmunka már ősszel elkezdődött, de napi szinten decembertől foglalkoznak a rendezési feladatokkal. A Borsod Sport Klub számára az a legfontosabb, hogy stabilizálja a helyét a mezőnyben, adott esetben elcsípjen egy dobogós helyezést, ami természetesen nem lesz egyszerű feladat.

Címvédő az Ada

– A magyar bajnokság a hölgyeknél erősebb, mint a környező országokban, de most már mindenhol vannak akadémiák, ahol minőségi munka zajlik a fiatalokkal – tette hozzá Mike Martin. – A délvidéki Ada győzött 2021-ben, így ők most címvédőként érkeznek hozzánk. Bízunk benne, hogy velük és a többi csapattal is fel tudjuk venni a versenyt. Vélhetően a legerősebb keretünkkel vághatunk neki a csoportmérkőzéseknek, a lányok heti négy edzéssel hangolnak, komolyan vették az elmúlt időszak munkáját. Az a legfontosabb, hogy egy színvonalas eseményt bonyolítsunk le, ami jól szolgálja a csapatok felkészülését a közelgő bajnoki rajtra. Emellett természetesen az is legalább olyan lényeges, hogy a határon inneni és túli magyarságot összefogja a kézilabdán keresztül.

Változatlan üzenet

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő elmondta: büszke arra, hogy a rangos tornának ezúttal a borsodi megyeszékhely adhat otthont.

– Miskolc egyre ideálisabb terepe a Kárpát-medencei szintű esemény megszervezésének – fogalmazott. – Hálásan köszönöm a szervezők, az edzők fáradhatatlan munkáját, valamint a játékosok lelkes készülését.

A Kárpát Meditop Kupán a részt vevő csapatokat két hármas csoportba sorolták, ahol körmérkőzéses formában rendezik az első szakaszt, majd a kialakult sorrend függvényében vasárnap a helyosztók következnek.

A program

Február 5., szombat

9.00: BSK Miskolc – Naszvad

10.30: ünnepélyes megnyitó

11.15: Sepsiszentgyörgy – Ada

12.45: Naszvad – Székelyudvarhely

14.15: Ada – Marosvásárhely

15.45: Székelyudvarhely – BSK Miskolc

17.15: Marosvásárhely – Sepsiszentgyörgy

Február 6., vasárnap

9.00: mérkőzés az 5–6. helyért

10.45: mérkőzés a 3–4. helyért

12.30: döntő

14.00: DVTK – Kazincbarcikai KSE felnőtt férfi bemutatómérkőzés

15.00: ünnepélyes eredményhirdetés

(A borítóképen: A BSK Miskolc heti négy edzéssel készül a tornára és a bajnoki rajtra)