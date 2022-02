Petter Solberg, Richard Burns, Alister McRae, Guy Wilks, Mark Higgins… Nagyszerű autóversenyzők, akikben az a közös, hogy mindannyian megfordultak John Haugland téli raliiskolájában.

Amiért ez nekünk, magyaroknak éppen most érdekes, az nem más, mint hogy a Hangodi Bendegúz, Bunkoczi László kettős is éppen ebbe az iskolába készül, mi több, már el is utazott, hogy kipróbálja magát szöges gumikon, jégen és havon, a Dél-Norvégiában, 900 méteres magasságban felépített ralipályán. Negyvenhat ország 1700 versenyzője vett részt az elmúlt majdnem harminc évben John Haugland iskolájának háromnapos kurzusán, és kivétel nélkül mind értékes és hasznos tapasztalatokkal gazdagodott.

Ezt várja az előtte álló héttől Hangodi Bendegúz, a Peugeot 208 Rally Cup tavalyi bajnoka is, aki életében először vezet majd szöges gumikon és havon – ennél jobb visszarázódást elképzelni sem tud a hazai szezonkezdet előtt.

Fotó: Marosréti Ervin

Furdalja a kíváncsiság

– Nem izgulok, de nyilván furdal a kíváncsiság, hogy milyen lesz ez az egész – mondta az utazás előtt Hangodi Bendegúz, aki az idén is marad a Peugeot-kupa versenyzője. – Az elmélet is érdekes lesz, de nyilván a vezetés része izgat a legjobban, arra vagyok a legkíváncsibb, hiszen sohasem autóztam még szöges gumikon, sem havon. Azt mondják, a szöges gumival ezen a laza talajon nagyobb lesz a tapadás, mint murván – elég nehéz elhinni, de nagyon várom, hogy megtapasztaljam. Bízom benne, hogy ebből a kurzusból sokat tudok majd profitálni: a szezon előtt több száz kilométert megtenni szerintem főnyeremény.

A ralisuli a tudatos építkezés része, egy húszéves versenyző nyilván nagyon sokat tanulhat, de még egy olyan rutinos navigátornak is kínál újdonságokat a havon autózás, mint Bunkoczi László, aki Szalay Balázs mellett egyszer már autózott versenykörülmények között hófalak fogságában – a Northern Forest Baján, Oroszországban.

Fotó: Marosréti Ervin

– Havon mindig történik valami, úgyhogy fejleszti a problémamegoldó képességet és gyorsítja a reakcióidőt – mondta Bunkoczi László. – Három napon keresztül napi kétszáz kilométer lesz a penzum, ami azt jelenti, hogy három nap alatt megteszünk majdnem hatszáz „versenykilométert” két különböző pályán. Nekem sem volt még részem ilyesmiben, nem tudom, mire számítsak, de nagyon várom. És külön jó hír, hogy három napon keresztül mi leszünk az egyetlen ralisok az iskolában: John Haugland csak Benivel foglalkozik majd – ennek meg kell, hogy legyen az eredménye.