Nevezhetjük ezt akár születésnapi ajándéknak is, hiszen - a Siófok ellen Könyves Norbertnek parádés gólpasszt adó - diósgyőri védő szombaton ünnepelte 24. születésnapját – tájékoztat a DVTK.

Bárdos Bence a DVTK saját nevelésű játékosa, Miskolcon született, Ózdon nőtt fel, a felnőtt csapat előtt végigjárta a DVTK korosztályos csapatait. Fejlődése érdekében 2019-től kezdődően két szezonon át Szolnokon játszott kölcsönben, ahol hamar alapemberré vált. 2021 nyarán tért vissza Diósgyőrbe.

- Megtisztelőnek éreztem az ajánlatot, nem is volt kérdés, hogy elfogadjam-e, hiszen minden labdarúgónak az az álma, hogy a legmagasabb szinten is a nevelőegyesületét erősíthesse - nyilatkozta Bárdos Bence. - A továbbiakban is meg fogok tenni mindent a csapatért, a klubért, a címerért és a szurkolókért. Hajrá, Diósgyőr!

Forrás: DVTK

- Bencének nyáron lejárt volna a szerződése, mi pedig szerettük volna, ha a továbbiakban is minket erősít - fűzte hozzá Benczés Miklós, a DVTK sportigazgatója. - Folyamatosan látszik a fejlődés a játékán, a két szolnoki évvel együtt ez már a harmadik NB II.-es szezonja. Nem állítom, hogy már az NB I.-re is készen áll, de szeretném, ha Diósgyőrben bizonyíthatná be, hogy a klub saját nevelésű játékosaként ezt a lépcsőfokot is meg tudja ugrani.

Névjegy

Név: Bárdos Bence

Születési idő: 1998. február 5.

Születési hely: Miskolc

Magasság: 192 cm

Poszt: szélső védő

Mezszám:6

Pályafutás

2021/2022 Diósgyőri VTK (NB II.) 16/1

2020/2021 Szolnoki MÁV FC (kölcsönben, NB II.) 33/2

2019/2020 Szolnoki MÁV FC (kölcsönben, NB II.) 12/0

2018/2019 Diósgyőri VTK (NB I.) 7/0

2018/2019 DVTK tartalék (NB III.) 14/4

2017/2018 Diósgyőri VTK (NB I.) 3/0

2017/2018 DVTK tartalék (NB III.) 19/1

2016/2017 DVTK tartalék (NB III.) 2/0

2016/2017 DVTK U19

2015/2016 DVTK U19

2014/2015 DVTK U17

2013/2014 DVTK U16

2012/2013 DVTK U15, U16

2011/2012 DVTK U14

2010/2011 Ózd

2010/2011 Kazincbarcika

2009/2010 Ózd

2008/2009 Ózd

2007/2008 Ózd