Kis híján pontot szerzett egy héttel ezelőtt a veretlen Ferencvárostól a Pann Ergy-Miskolci VLC OB I.- es együttese a bajnokság 20. fordulójában. A borsodiak meglepően jól helytálltak, és jól játszottak a néhány pólósát – különböző okok miatt – nélkülöző zöld-fehérekkel szemben, az utolsó pillanatig nyitott volt a mérkőzés, amely aztán a fővárosiak 11–10-es sikerével fejeződött be.

Érzi mindenki a tétet, esélyesek, motiváltak vagyunk - Vidumanszky László

– Tetszett mindenkinek az a teljesítmény, amit nyújtottunk, nekem is, de a tény az, hogy a Ferencváros elvitte a pontokat – jegyezte meg Vidumanszky László, az MVLC vezetőedzője. – Persze, van különbség vereség és vereség között, múlt szombaton a meccs végéig partiban voltunk, és megérdemeltük volna a döntetlent, de végül ez nem sikerült. Számomra azt mutatta ez a találkozó, hogy a csapat az úgynevezett „nagy nevek” ellen is tud vízilabdázni. Hogy nem foglalkoztunk azzal, hogy ki van a másik oldalon, ki hiányzik, kinek mi a baja. Igyekeztem azt tudatosítani a játékosokban, hogy higgyenek magukban és egymásban, illetve, hogy nekünk nincs veszítenivalónk. Tudtunk sok elemet gyakorolni, ami később hasznos lehet.

Sokba is kerülhet

A PannErgy-MVLC számára most egy igen fontos találkozó következik, egy rivális, a Debreceni VSE ellen, szombaton 18 órától a Kemény Dénes Városi Sportuszodában. Míg a hazai csapat 13 ponttal a 12. helyen áll a táblázaton, addig az alföldiek 9 egységgel a 13. pozícióban. A hajdúsági gárda a téli szünetben éppen Miskolcról igazolt, ugyanis hosszú évek után a DVSE-hez távozott az MVLC egyik centere, Vismeg Botond. Rajta kívül a jelenlegi debreceni keretből Somlai Tamás és Kósik Soma is viselt már MVLC-sapkát.

– Teljesen más lesz ez a meccs, mint a múlt heti – nyilatkozta Vidumanszky László. – A legfontosabb különbség, hogy most nyernünk kell, ezért dolgoztunk a héten. Van tét, nehéz is lesz a mérkőzés, de mindezt, a felelősséget fejben fel kell dolgoznia mindenkinek. Érzi mindenki a tétet, esélyesek, motiváltak vagyunk, de ezt igyekszünk a normális mederben tartani. Minden hiba akár sokba is kerülhet, akár a mi oldalunkon, akár a Debrecennél, de biztatom a srácokat, hogy ha a Ferencvárossal vívtak egy ki-ki összecsapást, akkor a DVSE ellen is tudnak majd bizonyítani. Az ilyen jellegű meccseken biztos, hogy meg-megremeg a kéz, de az elmúlt napokban készültünk arra, hogy az ilyen szituációkat hogyan oldjuk meg. A Debrecen elkapta fonalat, sokáig nullapontos volt, de elmozdult a holtpontról, ami hitet adott neki, hogy van miért dolgozni. A rangadón megverték a Szentest, tehát nem feltett kezekkel jönnek hozzánk, keményen nekünk fognak ugrani. Nekünk azonban erre reagálnunk kell, jól, és irányítani a mérkőzést. Igazából nem számít semmi más, csak az, hogy ki, milyen teljesítményt nyújt az adott egy órában, és ki ront kevesebbet. Bízom magunkban, a csapatban, abban, hogy a végén mi fogunk nyerni. Kielemeztünk mérkőzéseket, az őszi, debreceni csatánkat is, amelyen sokáig vezetett a DVSE, de aztán mégis föléjük tudtunk kerekedni. Hideg fejjel kell hozni azt, amit tudunk és szeretnénk, a taktika adott, amit még egy kicsit gyakorolni is tudtunk szerdán a Vasas elleni kétkapuzás során.

Visszatérhet

A miskolciaknál az előző felvonást kihagyta az első számú kapus, Tomás Hoferica (végig Moravcsik Martin posztolt a kapu előtt), azonban a szlovák hálóőr minden bizonnyal visszatér a helyére.

(A borítóképen: Seman (fehér sapkában) jó centerjátékára is szükség lesz)