Az utolsó tavalyi, Egerben december 18-án megrendezett meccset (a hevesiek győztek 18–13-ra) követően változás történt a PannErgy-Miskolci VLC OB I.-es férfi vízilabdacsapatának kispadján. Az addigi tréner, Kis István egészségi okokra hivatkozva kérte felmentését az együttes irányítása alól, és a klub szakmai igazgatója, Bachner András a nyáron az MVLC-hez – az utánpótlásvonalra – visszatért Vidumanszky Lászlót nevezte ki az első csapat irányítójának, mégpedig december 27-i hatállyal. – A két ünnep között három napot dolgoztunk, jobbára átmozgató edzéseket csináltunk, némi terheléssel – kezdte a miskolciak vezetőedzői posztját másodszor megkapó szakember. – Január 3-tól aztán hozzáláttunk az úgymond rendes munkához, de nem tudtunk teljes kerettel dolgozni, ugyanis Sélley-Rauscher az Universiadéra készülő magyar csapattal volt, míg három juniorunk, Vismeg Zs., Tőzsér és Nagy N. az utánpótlás-válogatottnál. Pénteken még így, hiányosan elmentünk Egerbe kétkapuzni, próbáltuk összehangolni a dolgokat, ám szükséges volt az is, hogy vasárnap, immár közösen, szintén eddzünk. Hétfőn megnéztük a Honvéd elleni első idei mérkőzésünket, azt elemeztük ki. Rólam köztudott, hogy három alapelvem van: rend, munka és fegyelem, ezekből nem engedek. Ami a játékot illeti, első és legfontosabb, hogy magas szinten működjön a védekezésünk, mert ha ez nem megy, akkor nagyon nehéz támadni is.



Seman visszatér



A 2021/2022-es férfi élvonalbeli bajnokság első tavaszi köre, a 14. forduló keretében ma 20 órától a fővárosban, a Kőér utcában ugrik vízbe a PannErgy-MVLC csapata, a házigazda Budapest Honvéd ellen. A két gárda az első körben, szeptember 8-án Miskolcon csatázott egymással, és 12–8-ra a vendég budapestiek győztek.

– Bízom abban, hogy lesz jó kapusteljesítményünk, és lesznek jó blokkok, mert a Honvédnál akadnak kiváló lövők – tette hozzá Vidumanszky László, aki így folytatta: – A Honvéddal kapcsolatban biztosan senkinek sem kell bemutatni Hosnyánszkyt, a két Deckert, Ádámot és Attilát, Szirányit, de vannak náluk tehetséges fiatalok is, mint például Kevi vagy Ekler, vagyis komplex gárda az ellenfelünk. Ők az esélyesek, a tabellán hatodikok, de nem szeretném, ha bárki is előre feladná ezt a mérkőzést. A hazai összecsapáson még 5–4-re vezettünk, de jött egy rövidzárlat, és zsinórban öt kapott gól, na most ilyen kihagyás senki ellen nem fér bele. Nyilván szeretnénk minél jobb eredményt elérni, de az látszik, hogy elég sűrű lesz a programunk, ugyanis a világbajnokság miatt a szövetségi kapitány kérte a program rövidítését. Amint jeleztem, nem adunk fel meccseket, de nekünk a legfontosabbak a konkurens csapatok elleni csaták lesznek.

A miskolciaknál újra a keretben lehet és játszhat az első számú center, Lukas Seman, akit még a december 4-én lejátszott MVLC – Kaposvári VK meccs utolsó negyedében állítottak ki a játékvezetők brutalitás miatt, amely automatikusan két találkozóra szóló eltiltással járt.

– Remélem, hogy a kezdésig sem vele, sem mással nem történik semmi – reménykedett Vidumanszky László. – Lukas tiszteletet parancsoló center, erősebbek, veszélyesebbek vagyunk, ha ő ott van a vízben. Több játékvezetői ítéletet is remélünk, amennyiben Lukas játszik, azonban ezekkel a lehetőségekkel jó százalékban, eredményesen kell sáfárkodnunk.



A bajnokság állása



1. OSC Újbuda 14 11 2 1 192–121 35

2. FTC-Telekom 12 11 1 – 162–93 34

3. Szolnoki Dózsa 13 10 1 2 180–100 31

4. A-Híd VasasPlaket 13 9 3 1 142–92 30

5. BVSC-Zugló 13 8 1 4 159–120 25

6. Budapesti Honvéd 13 7 2 4 144–133 23

7. Tigra-ZF-Eger 13 6 – 7 157–165 18

8. PVSK-Mecsek Füszért 13 5 1 7 110–141 16

9. Kaposvári VK 14 4 3 7 138–174 15

10. Szegedi VE 14 5 – 9 117–143 15

11. PannErgy-MVLC 13 3 1 9 119–169 10

12. UVSE Hunguest Hotels 13 2 2 9 113–162 8

13. Metalcom Szentes 14 2 1 11 125–188 7

14. DVSE-Master Good 12 – – 12 83–140 0



Az FTC-Telekom – Szolnoki Dózsa találkozót (12. forduló) január 24-én rendezik. A 13. fordulóban elmaradt az FTC-Telekom – DVSE-Master Good összecsapás, melynek egyelőre nincs új időpontja.



A 14. fordulóból már megrendezték az FTC-Telekom – Kaposvári VK (22–10), valamint az OSC Újbuda – Szegedi VE (16–8) mérkőzést.



(A borítóképen: A miskolci meccset a fővárosiak (sötét sapkában) hozták)