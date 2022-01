A DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatának vendége az a romániai Brasov Wolves gárdája volt, amely eddig 26 pontot vert a hazaiakra, ám ennek ellenére sem mehetett biztosra. A piros-fehérek – és a vendégek is – teljes létszámmal álltak ki, az állandó csapattagjaik közül csak Hyvarinen és Lövei hiányzott.

Rasulov kiállításával kezdődött a meccs, és a brassóiak sokáig lehúzták a reteszt, de 13 másodperccel a kiegészülésük előtt Wehrs lövésébe Elgestal a kapu előtt beleszúrt, a korong pedig nagy erővel Tőke mögé vágódott (1–0). Az első harmad derekán néhány célzás a lábak erdejében jutott el Duschekig, a portás azonban úgy őrizte hálóját, mint tyúkanyó a csibéit. Amikor a diósgyőrieknek lehetőségük volt rá, letámadtak, és gyors kontráik is jól festettek a jé­gen. A 14. percben Chernyuk a palánkra radírozta Galajdát, aki túlélte a hátvéd darálóját. Sokkal nagyobb sebességgel közlekedtek a miskolciak, a Wolves pedig a 17. percben Vasile kiküldése után másodszor is áramszünetet kapott, nem élte túl a négy az öt elleni harcot, a mattot szemből újra Elgestal adta be (2–0).

Beindult a bolt

A középső szakaszból mindössze 17 másodperc telt el, amikor természetesen Elgestal érkezett jókor, és tette be szemből a harmadikat (3–0), és ha már beindult a bolt, 22:17-nél jött a következő, ebből a találatból azonban csodák csodájára kihagyták Elgestalt: pár lépésről Hajnik iratkozott fel a gólszerzők közé (4–0). Ekkor jött a sárga-kékek mesterének várható döntése: levette a pályáról Tőkét, és a ketrec elé Polcot állította. A 26. percben sikerült egy „szöget” bekalapálnia a Brassónak a DVTK kapujába, a gólszerző ­Valchar azonban nem úszott a boldogságtól (4–1). Ezután kissé lecsücsültek a csapatok: Galaniszék gond nélkül őrizték fórjukat, az ólomlábakon mozgó látogatók pedig mintha már beletörődtek volna sorsukba. Egymást érték a téves kapcsolások, miközben a játék többnyire a brassóiak védő harmadában zajlott. A 36. percben Walker korongot csent, de közelről Polcot nézte ki magának. A második dudaszó előtt a diósgyőriek emberhátrányban akciót tudtak vezetni, és normális pulzussal vonultak az öltözőbe.