A női röplabda Magyar Kupában, a negyeddöntő visszavágóján lép pályára csütörtökön 18 órától a Fatum-Nyíregyháza vendégeként a Diósgyőri VTK csapata.



Harmadik tétmérkőzésük



A két együttes a múlt héten vasárnap Miskolcon játszotta a kupapárharc első meccsét, és ezen három szettben nyert a szabolcsi gárda. A csapatoknak ebben a hónapban ez lesz a harmadik tétmérkőzésük egymás ellen, ugyanis december 1-jén élvonalbeli bajnokin is összecsaptak Miskolcon, és azt a találkozót is 3:0-ra nyerte a Nyíregyháza. Ezek, és az erőviszonyok alapján a mai meccs esélyese a házigazda. A DVTK csak abban az esetben juthatna tovább, érhetne el óriási bravúrt, ha négy szettet is nyerne a mai napon, ugyanis ha váratlan, 3:0-s vagy 3:1-es diósgyőri siker születne, akkor egy aranyszett döntene a továbbjutásról. De ezek csak elméleti lehetőségek, a realitások a nyíregyházi együttes háromjátszmás sikerét ígérik, a DVTK-nak vérmes reményei nem lehetnek.



Mindenki meggyógyult



– A bajnokság alapszakaszának első körében, külső körülmények miatt, csak nagyon összevissza rendszerben tudtunk játszani – mondta Farkas Mihály, a DVTK női röplabdacsapatának vezetőedzője. – Mostanra viszont mindenki felgyógyult, kiheverte a sérülését, úgyhogy azon dolgozunk, hogy próbáljuk a csapatjátékot véglegesíteni, annak érdekében, hogy a második körben, illetve a rájátszásban mást, jobb teljesítményt mutassunk. Ezek a hetek arról szólnak, hogy minél jobban összeszokjanak a játékosok, hogy a nyitásfogadó játékunk javuljon, és hogy a feladók az ütőkkel harmóniába kerüljenek. Erre eddig nem volt lehetőségünk, és a mostani két kupamecscset, valamint a januári felkészülési mérkőzéseket is arra használjuk fel, hogy élesítsük a játékunkat a bajnokság január 22-i folytatására. Ez persze nem jelenti azt, hogy feladjuk ezt a meccset, küzdeni fogunk. Azonban azzal tisztában vagyunk, hogy a realitás az, hogy a Nyíregyháza más, magasabb polcon van, és hogy ők számítanak a magyar mezőny egyik legerősebb csapatának.



A várakozás



Megkérdeztük az edzőt, hogy van-e pontszerű elvárása az egyes szettekben csapatától. – Ezt, az előző összecsapást és az ezt következőket sem erről az oldalról közelítem meg. Nem a pontok, a szettek aránya a lényeg – mondta Farkas Mihály, majd így folytatta: – Hanem az, hogy amit az edzéseken gyakorolunk, védekezésben, támadásban, taktikában, az visszajöjjön a meccsen. Ezért voltam mérges a vasárnapi kupacsata első felvonása után, mert nem sok jött vissza abból, amit gyakoroltunk. Persze megértem, hogy ijesztő, amikor az ellenfél csapatának a tagja fél méterrel a sánc fölött üti meg a labdát, hogy ez lelkileg meg tudja törni a játékosokat, de többek között azért küzdünk, dolgozunk, hogy az ilyeneket kiiktassuk. A legfontosabb az, hogy csak saját magunkkal foglalkozzunk, és a tudásunk maximumát adjuk ki a pályán.



Női röplabda MK-negyeddöntő, 1. mérkőzések eredményei



Vasas Óbuda – 1. MCM Diamant Kaposvár 3:1 (-20, 9, 21, 22)

MTK Budapest – Swietelsky-Békéscsaba 0:3 (-14, -15, -18)

Szent Benedek RA Balatonfüred – Újpesti TE 3:0 (19, 12, 7)

Diósgyőri VTK – Fatum-Nyíregyháza 0:3 (-16, -13, -12)



(A borítóképen: Nyíregyházán játszanak a piros-fehérek)