- Úgy gondolom, hogyha a rendező a pályabejárás után legléderezte volna a pályákat, akkor mindenkinek kevesebb kárt okozott volna. Kevésbé kellett volna félteni az autókat, és élvezeti szempontból is jobb emlékekkel tekintenénk vissza erre a hétvégére. Összességében azonban így is élveztük a futamot. Számomra minden megtett versenykilométer fontos tapasztalat lesz a jövő szezonra nézve, a technikai problémák ellenére ezért is mentünk végig a Mikulás Rallyn. Számunkra a 2021-es esztendő még nem ért véget, hiszen a Szilveszter Rallyn is ott leszünk, ahol ugyancsak a Mitsubishivel állunk rajthoz.