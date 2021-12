A női röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján, csütörtök este a Fatum-Nyíregyháza csapatának vendége volt a Diósgyőri VTK együttese. Az első felvonást a múlt vásárnap Miskolcon a szabolcsi gárda nyerte, három szettben, és az alapján a mostani meccs a továbbjutás szempontjából merő formalitásnak tűnt.

Az első szett elején esélyeshez méltóan játszott a Nyíregyháza (3–1), és bár ezt követően volt egy pontot érő támadása a vendégegyüttesnek, Godó révén, majd ugyanő egy jó blokkal vétette magát észre, a játék képe alapján nem volt pariban a látogató (6–4). A hazai oldalon Vasileva és Pintér is ászt nyitott, és amikor a Diósgyőr másodszor is antennát ütött, időt kért a piros-fehérek vezetőedzője (10–4). Hét labdabehozatal után forgott el a nyitóhelyről Pintér, egy rossz szerva után (12–5), de ettől függetlenül a Nyíregyháza előnye folyamatosan nőtt, és amikor 10 pont lett a két csapat között, második idejét is kikérte Farkas Mihály edző (17–7). Vasileva ellenállhatatlanul játszott, majd Egri villant, a vendégjátékos előbb szélső ütőből szerzett pontot, majd ászt nyitott (20–12). Ehhez hasonló, túl sok diósgyőri szépséget nem láthattunk, a játszmát Takagui ásza zárta le (25–13).



Szoros volt



A második szett elején szoros volt a meccs, de nem azért, mert a diósgyőriek jól játszottak, hanem mert a hazaiak sokat hibázták, háromszor is pontatlanul ütöttek (4–4). A folytatásban Egri volt pontszerző, majd Kalmár nyitásával lett újra döntetlen (7–7). Innentől a DVTK-játékosokban egyre nagyobb volt a hit, és többször is sikerült egyenlíteniük. 10–10-nél a hazaiak szakvezetője kért időt, de 14– 14-ig az volt a forgatókönyv, hogy miután a Nyíregyháza vezetést szerzett, azt a Diósgyőr kiegyenlítette. Innentől azonban három hazai pont következett, majd jött a piros-fehérek időkérése (17–14). Kétszer még sikerült feljönnie kétpontos különbségre az ebben a szettben a szebbik arcát mutató Diósgyőrnek, de a szabolcsiak újabb részsikerét nem sikerült megakadályoznia (25–18). És Takagui pontja után a Fatum már továbbjutónak számított, lévén a meccsen gazdára találó pontok tekintetében behozhatatlan előnyre tett szert.

A harmadik játszmának tétje már nem volt, de az elején Glavanic nagyon is komolyan vette a munkáját, a diósgyőriek szakvezetője 6–1-nél kénytelen volt időt kérni. A vendégek képesek voltak hosszú labdamenetekre, de ezeket a jobb minőséget mutató hazaiak hozták, és ennek köszönhetően magabiztosan vezettek (11–3), haladtak a győzelem felé. A DVTK játékosai ebben a játékrészben jóval többet mutattak, mint az elsőben, függetlenül attól, hogy ez sokáig pontokban nem látszódott (15–7). A befektetett munkának aztán csak lett gyümölcse (15–10), Kuzelova, Baidiuk, Sylejmani is meg-megvillant (17–13). A szettgyőzelemre nem volt esélye a piros mezes csapatnak, mert amikor kellett, a hazai klasszisok pontot szereztek, Radosova centerből vetett véget a meccsnek (25–17).



Fatum-Nyíregyháza – Diósgyőri VTK 3:0 (13, 18, 17)



Nyíregyháza, 300 néző. V.: Árpás, Mezei.



Fatum Nyíregyháza: Vasileva, Pintér, Radosová, Takagui, Lászlop, Glavanic. Csere: Tóth F. (liberó), Tóth D. (liberó), Bodovics, Dékány. Vezetőedző: Németh Szabolcs.



Diósgyőri VTK: Godó, Kiss E., Kuzelová, Egri, Sitku, Baidiuk. Csere: Kundrák (liberó), Balogh (liberó), Kalmár, Sylejmani, Jovic. Vezetőedző: Farkas Mihály.



Németh Szabolcs: – Gratulálok a lányoknak az elődöntőbe jutáshoz! Szeretnénk ott lenni a márciusban rendezendő döntőben, ehhez kötelezően kellett nyernünk ezt a párharcot. A játékosaink ennek megfelelő hozzáállással játszottak mindkét mérkőzésen.



Farkas Mihály: – Talán egy fokkal jobb mérkőzést játszottunk, mint múlt vasárnap, bár a Nyíregyháza ezúttal is nagyon éles volt. Rendkívül jó csapat, sok sikert kívánok nekik a Magyar Kupában, a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában egyaránt!

Továbbjutott: a Fatum-Nyíregyháza kettős győzelemmel, 6:0-s szettaránnyal.



(A borítóképen: Vereséget szenvedett a DVTK - pirosban -)