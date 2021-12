A női kosárlabda NB I.-ben ezen a hétvégén a 11. forduló meccseit játsszák a csapatok. A Diósgyőri VTK együttese idegenben, Kozármislenyben lép pályára a sereghajtó, a bajnokság eddigi egyetlen nyeretlen csapata, a PINKK Pécsi 424 vendégeként. A piros-fehérek a legutóbbi meccsükön, a Sopron Basket elleni bajnokin közel jártak ahhoz, hogy bravúrt érjenek el. Hazai környezetben az utolsó negyed közepéig reális esélyük volt a győzelemre, ám miután a vendégek a 37. percben átvették a vezetést, köszönhetően annak, hogy a Diósgyőr a záró játékrészben több mint hét percen át képtelen volt a gyűrűbe találni, a listavezető végül a maga javára fordította a meccset. Öt nappal az összecsapás után azt kérdeztük Völgyi Pétertől, a DVTK vezetőedzőjétől, hogy kísérti-e még ez az összecsapás.

– Nem úgy fogalmaznék, hogy kísért, hanem inkább úgy, hogy egy picit még mindig itt van. Bár csapatszinten másnap lezártuk a Sopron elleni bajnokit egy videózással, de a játékosok egyéni felkészülését segítendő, az egyéni videókban jelen van ez a meccs, ennek a részletei, annak kapcsán, hogy mit, min lehet, kell javítani – mondta a diósgyőriek szakvezetője. – Most volt egy kis szusszanásnyi időnk, amelynek során az egyéni javítások jobban előtérbe kerülhettek, mert előtte a sok utazás miatt szinte csak 1-1 napokat készülhettünk a soron következő meccsekre. A Sopron elleni meccset megelőző kemény 10 napnak tudható be, hogy annak ellenére, hogy jól védekeztek ők is, és mi is, a végére elfogyott a muníciónk. A meccset az egyéni képességek döntötték el, ebben a listavezető előttünk van.

Elvileg

Elvileg könnyű meccs vár a DVTK-ra, de mivel ebben a szezonban már érte néhány kellemetlen meglepetés a piros-fehéreket, hiszen kikaptak az ELTE BEAC Újbuda vendégeként és hazai pályán a Vasastól is, nem árt óvatosan bánni az ilyen kijelentésekkel.

– Koncentráltnak kell lennünk, az biztos. Kisebb-nagyobb sérülések után vagyunk, és örömmel mondhatom, hogy immár mindenki bevethető. Igaz, hogy Jovanovic bokája még nem százszázalékos, amit valószínűleg a jövő hónapban érhet el, de szépen javul, és így egyre jobb teljesítményre képes a légiós – mondta Völgyi Péter. – Az előző négy napot végigdolgoztuk, erősen, azon voltunk, hogy pontosítsuk a játékunkat. Foglalkoztunk a védekezéssel is, és bízom benne, hogy ugyanazzal az akarattal megyünk neki ennek a meccsnek is, mint az előzőeknek. Ha ez így lesz, akkor győzni fogunk. És persze lehet, hogy a mérkőzés alakulása lehetővé teszi majd, hogy a meccs egy részét arra használjuk fel, hogy a csapatjátékban előbbre lépjünk.

(A borítóképen: A sereghajtónál vendégeskednek a diósgyőriek (fehérben))