Az élvonalban még veretlen és az Euroligában is vitézkedő Sopron Basket esélyesként érkezett a DVTK-hoz, amely tizenöt napon belül már az ötödik meccsét vívta. Meglepően kevesen ültek a lelátókon, talán a televíziós közvetítés vitte el a nézőket.

Percekig nem ment

Hat támadás is zátonyra futott, míg a 3. perc elején Aho középtávolról dobott egy duplát. Mindkét csapat játékosai begyűjtötték a védőlepattanókat, közben a Sopron mindössze a 4. percben szerezte első pontjait (2–2). Kiss A. hármassal iratkozott fel a listára, a „toronydaru” Határnak pedig a büntetőkkel is meggyűlt a baja. A zöldek támadásban betliztek, igaz, M. Jovanovic sem tudta értékesíteni ziccerét. A 7. percben Határ mezőnykosarat szerzett, majd amikor a saját területére, a palánk alá lépett, már ügyetlenkedett. Az első negyed végéig nem mentek a tempók és a közeliek sem, csupán a duda előtt tollasodtak némileg a felek.

A második negyedet Vorpahl és Gaye szép egyéni alakításai vezették be, előbbi messziről, utóbbi a gyűrű alól volt eredményes. A listavezető eladott labdákkal „jeleskedett”, majd amikor M. Jovanovic triplázott (20– 13), Gáspár Dávid kért időt, joggal tette, hiszen csapata meglepően gyengén adta elő produkcióját. A 15. percben Brooks nagy nehezen összehozott 2+1-et, de M. Jovanovic megint jól célzott a félpályáról (25–18).

Hazai percek

Aho és Kiss A. labdái sem kötöttek barátságot a gyűrűvel, mindkettejük célzása kiszédült, majd a publikum lázadt fel a játékvezetők ítéletei ellen. A vendégek trénere cserélgetett, de lányai halványak voltak. A diósgyőriek sokkal többet mozogtak, bátrabban vállalkoztak, és amikor a 18. percben 29–20 lett, megint időt kért a vendégcsapat, mely fölött sokasodtak a felhők. A diósgyőri leindítás is pazarul sikerült: kivédekezett akció után Aho tette üresbe Kiss A.-t, aki szépen kivitelezett ziccerrel fejezte be. A nagyszünet előtt feljebb tolta védekezését a Basket, és a letámadásféle hatásfoka picit javított a helyzetén. Fegyverneky hármasa után azzal a tudattal vonultak az öltözőbe a felek, hogy a DVTK már két negyedet nyert.

Fordulás után

Green szépen megverte Határt (37–32), de utóbbi visszaadta a kölcsönt. Labdapumpálások, kemény ütközések és kierőszakolt ziccerhelyzetek következtek. A Sopron gyorsítót vett be, és N. Jovanovic révén ellenfele lábára lépett (25. perc: 39–38). A 26. percben Williams büntetőkből fordíthatott volna, de csak egyet termelt, így lett 40–40. Határ többet volt a parketten, mint a levegőben, és miután félig összetörte a könyökét, leült. Bernáth hármasa jókor ült, majd Hayes is segített, így a Diósgyőr ismét lábra állt (47–43). Kiss A. elfelejtette bedobni ajtó-ablak helyzetét, a túloldali támadóhiba azonban jól jött. Remek duplákkal araszoltak a piros-fehérek, és már három negyedet hoztak az „örökös” bajnok ellen. Hayes ziccerben kiejtette a labdát, a határ mentiek meg Határral is szenvedtek. Fegyvernekyék siettették a játékot, az idő múlása ugyanis ellenük dolgozott. A párharcok élvezetesek voltak még akkor is, ha hol az egyik, hol a másik fél hibázott. Talán a fáradtság számlájára írhattuk az elidegeskedett célzásokat, a pontok pedig nem gyarapodtak (35. perc: 51–51). Brooks homályt dobott, ez ritkaság ilyen szinten, aztán a kiszorítósdi zónával folytatódott. A látogatók a hajrára rendezték soraikat (38. perc: 53–57), míg a Diósgyőr bánhatta, hogy hosszú percekig képtelen volt növelni pontjainak számát. Határ kettesét először nem adták meg, majd a videózás után mégis bediktálták (55–59). Sportszerűtlen hiba után Aho egy büntetőt csépelt, majd a támadás elhalt, Williams meg feltette az i-re a pontot. A Sopron azzal úszta meg a vereséget, hogy a DVTK az utolsó negyedben csak 5 pontot termelt.

Diósgyőri VTK vs Sopron Basket 56–61 (13–11, 22–19, 16–15, 5–16)

Miskolc, 400 néző. V.: Praksch, Frányó, Goda.

DVTK: Vorpahl (2), Aho (5), Hayes (11), GREEN (12), Kiss A. (7/3). Csere: M. JOVANOVIC (10/6), Kányási (2), Bernáth (7/3), Tóth F. (–). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Sopron Basket: January (–), N. JOVANOVIC (9/3), Williams (7), Varga A. (4), HATÁR (21). Csere: Gaye (6), Fegyverneky (5/3), Brooks (9). Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Kipontozódott: Aho (40.).

Völgyi Péter: – Tompa volt a Sopron az első félidőben, ellenfelünk külső dobásai nem sikerültek. A nagyszünet után megkaptuk azt a védekezést, amit nem tudtunk fejben feldolgozni. Ezzel együtt harmincöt percig uraltuk a játékot, a negyedik szakaszban kijött, hogy tíz napon belül négy fontos mérkőzésünk volt. Védekezésünkkel elégedett voltam, a támadójátékunkkal azonban nem.

Gáspár Dávid: – Látszik a fejlődés és a változás a DVTK játékában. Ilyen meccsre számítottam, és nem is tévedtem. Talán a játékot előadhatta volna szebben is a két csapat, de az összecsapás nem erről szólt. Nekünk a jövőben sokkal tudatosabban kell felépítenünk a támadójátékunkat. Ezt az utat jelölte ki a találkozó, a munka tehát adott. A győzelemnek természetesen örülök, de vannak gyengeségeink.

(A borítóképen: A végén fordítottak a dunántúliak (zöldben))