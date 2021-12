A kezdés előtt derült ki, hogy a hazaiak brazil légiósa, Reffatti megbetegedett, és az ő kiesése bizony mínusz 20-25 pontot is jelenthet a Kistextnek. A VRCK-nál ugyanakkor Budai a bemelegítésnél szenvedett bokasérülést, így ő sem játszhatott. Hol itt, hol ott szereztek pontot a csapatok, a hazaiaknál Kalmár, a Vegyésznél Ciupa remekelt az elején (5–3). Blázsovics-bombával fordítottak a látogatók, akiknek remek volt a sáncmunkája is (5–7). Kiválóan támadott és védekezett ebben az időszakban a Vegyész, s amikor Páez egyedül blokkolt, már 4 pontos volt a borsodiak előnye, időt is kértek a hazaiak (9–13). Mindhiába, mert beindult a barcikai henger (10–16), ami után blokkról lecsorgó labdákkal szerzett pontokat a Kistext, és Toronyai edző is magához invitálta csapatát (13–16). Juhász bombázott, Ciupa ászt nyitott, és Szabó D. feliratkozott a pontszerzők közé, s már 6 ponttal elhúzott a vendégcsapat (14–20). Páez is hasonlót tett, Gönczi rést talált a barcikai falon, de ezt követően már nem engedte ki a szettgyőzelmet a kezéből a vendégcsapat (19–25).