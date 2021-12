Kemény védekezésekkel rukkoltak elő a csapatok a második menet elején, és a védő lepattanókat is jól szedték. Emiatt kevés gól esett. És amiatt is, hogy a vendégeknek ebben a játékrészben már nem sültek a hármasaik, rövid idő alatt négy távoli kísérlet is kimaradt. A 14. percben Gereben büntetőivel egyenlített a Szekszárd (22-22), majd amikor Goree 2+1-es kombinációja után a vezetést is átvették, és erre még Evans is rátett egy lapáttal, a 18. perc elején időt kértek a látogatók (29-26). A pauza után azonban rögtön hazai gólok jöttek, majd beragadt az állás, egy ideig egyik csapatnak sem sikerült a gyűrűbe találnia. 32-26-ot követően Kiss A. volt eredményes közelről, ezzel ért véget a játékrész (32-28).