A franciák az első napon hosszabbítást követően maradtak alul a szlovénekkel szemben, másnap 3–1-re verték az olaszokat. Jobban kezdtek a franciák, akik nagy tempót diktáltak, amit később felvett a magyar csapat. A 6. percben szerezte meg a vezetést Franciaország, majd 2–0-ra és 3–1-re is vezetett a mérkőzésen. Azt ugyanakkor már a második harmadban lehetett látni, hogy a mieink nem adják meg magukat, nagyon keményen küzdöttek, megvoltak az ütközések is, érezhető volt, hogy ennek meglesz az eredménye. Jakabfy Sámuel egyéni akciója remek gólt jelentett még a második harmad végén, majd az U20-as válogatottba először meghívót kapó Horváth Bence használt ki egy emberelőnyt, mígnem Németh Kristóf fejezett be egy akciót, ami egy elvesztett francia korong után Schlekmann Márktól és Horváth Bencétől indult. Másfél perc volt hátra a meccsből, bízhattunk abban, hogy akár fordítani is sikerül, de az egyenlítőgól után szinte azonnal emberhátrányba kerültünk, a franciák pedig 5 másodperc alatt kihasználták. A vége így 4–3-as francia siker, mindazonáltal a magyar válogatott hasznos és jó tornán van túl, ráadásul javuló játékkal.