A közgyűlés – az elnöki beszámoló után – amellett, hogy egyéni tagokat is választ tagjai sorába, tárgyalja majd a tokiói olimpia beszámolóját, a jövő nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) célkitűzéseit, dönt a 2022-es pekingi téli olimpián és a téli EYOF-on résztvevő magyar küldöttség összetételéről és a Magyar Olimpiai Mozgalomhoz tartozó szervezetek elismeréséről is. Az eseményen a MOB bizottsági vezetőinek lehetősége nyílik a testületük munkájának ismertetésére, továbbá a résztvevők tájékoztatást kapnak a MOB versenysport stratégiájának alakulásáról. A közgyűlés tagjai módosíthatják az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimum követelményeit is.