Nem csak Miskolcot készült itthagyni

Reménytelennek érzi Magyarország helyzetét.

– Annyira elkeserítő, ami itt történik, de nemcsak a művészetben, nemcsak színházi vonalon, hanem mindenhol, hogy én úgy döntöttem, elmegyek Németországba. Azt látom, rossz kedvűek, boldogtalanok itt az emberek, és ez engem frusztrál, főleg a hazugságok a plakátokon. Már tavaly nyáron mondogattam, hogy befejezem a pályafutásomat. Van nekem szakács bizonyítványom, tanultam a német nyelvet, és azt beszéltük a férjemmel, hogy fél évet kint töltünk, fél évet meg itthon, az egerszalóki házunkban, amit nagyon szeretünk. Ő azonban már elmúlt 70 éves, és úgy érzem, rosszat tenne neki, így nem akarom erőltetni. Itt, Miskolcon pedig az utóbbi két évben nem kaptam olyan szerepet, ami mágnesként itt tartana. Mert életem során azt tapasztaltam, hogy a színházba lehet kapaszkodni, ha ramaty az egész világ körülöttem. Pedig imádom ezeket a fiúkat (a Miskolci Nemzeti Színház művészeti tanácsát - a szerk.), mert azt hiszem, az országban nincs ilyen. Kivételezett helyzet, mikor öt ilyen nagyszerű ember összefoghat, együtt rendezhet és közösen vihet egy színházat – méltatta a jelenlegi vezetés munkáját a színművész.

Tele van tervekkel és optimizmussal

Ha tehát vége az évadnak, Nádasy Erika otthon marad.

– Most keltettem csirkéket, megtermeljük saját zöldségeinket, de egyáltalán nem zárom ki azt sem, hogy szakács legyek, hiszen nagyon szeretek főzni, lételemem. Ezt éppen olyan életformának tekintem, mint színésznek lenni. Volt már példa arra, hogy a színház mellett is dolgoztam így: kertvendéglőt hoztam létre egymagamban, két évig a kertemben sütöttem pizzát, amit a férjem hordott ki futárként. Nekem ez nagyon izgalmas terület, és most azt gondolom, hogyha az anyagi helyzetünk úgy kívánja, akkor négyórás szakács vagy akár kisegítő munkát is el tudok vállalni. Hogyha meg nincs erre szükség, akkor továbbfejlesztem a kertészetet, ami nem könnyű feladat, de nagyon izgalmas.