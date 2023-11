Látványfőzéssel és vendéglátással egybekötött gasztro-kulturális utazásra invitálták a közönséget pénteken a Vármegyeháza Dísztermébe a Gasztronómiai körutazás című kötet bemutatójára. Köszöntőt mondott Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke. A Gasztronómiai körutazás című könyvet bemutatta Vékony Balázs, a Bárány Étterem executive séfje és Bátor Laca fotográfus.

A kultúra része

– A magyar gasztronómia kultúránk szerves része és egyik kiemelkedő eleme. Minden tájegységünknek van rá jellemző ételkülönlegessége, egyedi és karakteres ízvilága és séfje, szakácsa is – fejtette ki a közgyűlés elnöke. Ezért az önkormányzat és annak Értéktár Bizottsága is fontosnak tartja a helyi értékek feltárását, legyen szó kulturális örökségről, természeti kincsről vagy mint ez esetben, tájjelegű ételekről, a vármegye finomságairól. Ezek a receptek, amik a könyvben találhatóak, egyet jelentenek a tradícióval és tartalmazzák mindazt a népi bölcsességet, amellyel a legegyszerűbb alapanyagokból a legfinomabb ételek elkészíthetők, de talán többről is van szó és ez a több nem más, mint egyfajta közösségformáló erő – tette hozzá.