A selyemút tükrében címmel nyílt meg Sárospatakon, A Művelődés Házában az a fotókiállítás, amely keretében kínai és magyar fotóművészek kollekciója tekinthető meg. A kiállítás képanyagát az kapcsolja össze, hogy az összes felvétel a kínai Lianoning tartományban készült. A megnyitóra Magyarországra utazott a lianoningi fotóművész szövetség ötfős delegációja. Emellett díszvendégként érkezett – és köszöntötte a megjelenteket – Fu Chenming, a Kínai Lianoning Tartományi Bizottsága kulturális és propagandaosztályának miniszterhelyettese. Az eseményt jelentősnek nevezte Aros János polgármester, aki beszédében felidézte a magyar-kínai kapcsolatok alakulásának legfontosabb mérföldköveit. Hozzátette: bízik benne: az együttműködés a jövőben kibővülhet és más kulturális területen, egyetemek között, vagy akár gazdasági téren is kibővülhet majd.

Ne csak a tévéből

A kínai-magyar fotós csereprogram ötletgazdája Wei Xiang, aki 33 éve él Magyarországon üzletemberként, de festő- és fotóművész is egyben. Ő a WINK Nemzetközi Művészeti Kulturális és Sport Egyesület elnöke, ő szervezi és gyakran szponzoralja is a fotókiállítást eredményező kínai - magyar cserekapcsolatokat. Elnökségi tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének, és a Magyar Képzőművészek Szövetségének. Wei Xiang az ötlet hátteréről nyilatkozva elmondta: a kínai emberek Magyarországról, a magyarok pedig Kínáról általában a televízióból, a híradókból, vagy más digitális platformon keresztül tájékozódnak. A csereprogramban résztvevő fotósok éppen ezért leginkább a hétköznapi Kínát örökítették meg, amellyel hozzájárulnak ahhoz, hogy a két nép minél pontosabb képet kapjon egymás életéről. Az ötletgazda - szervező azt is elmondta: a résztvevők kiválogatása gyakran véletlenül történik, de olyan fotós is velük tarthat, akinek konkrét tervei vannak a két országhoz kötődő fotózással kapcsolatban. Kiemelte: nagyon örülnek annak, hogy a világhírű Tokaj Borvidéken mutathatták be először a kiállítást.

Megnyitó

Szakmai kapcsolatból barátság

Á. Tóth József miskolci fotóművész öt alkalommal járt már a program keretében Kínában. Mint elmondta, a fotóstársak sok segítséget nyújtottak számára a hatalmas ázsiai országban. Kérdésünkre elmondta: első alkalommal nagy nyitottsággal utazott Kínába, de nem volt benne különösebb előzetes elképzelés arról, mit is kap majd lencsevégre. A többi útra már sokkal tervszerűbben készült – közölte. Á. Tóth József Kínában is a korábbi magyar fotóstémáit folytatta leginkább: a kutya és az ember, a hétköznapi emberek élete, ezeken kívül vendéglősöket, árusokat, kocsmárosokat, büféseket örökített meg. Méltatta vendéglátóik barátságosságát, a kínai fotósok saját autóikkal vitték a magyarokat egyik helyszínről a másikra, ötleteket adtak, kalauzolták vendégeiket, vagyis a szakmai kapcsolat barátsággá fejlődött – fűzte hozzá. A kiállítás november 14.-ig tekinthető meg.