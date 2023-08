„Mindenki Miskolcról indult”

A színházi kultúrát is meg kellett teremteni hazánkban, először szinte csak német nyelvű kifejezéseket használtak ebben a körben, a korai nyelvezet is megfigyelhető a régi plakátokon. Mikita Gábor kifejtette azt is, hogy a „nagy nevek” színészek, rendezők, akik Miskolcon kezdtek, később pedig országos hírnévre tettek szert szintén egyfajta emléket hagytak, hiszen ott szerepelnek az adott előadás névsorában. Tanúsítják a plakátok azt is, hogy a miskolci színházban a negyvenes években már Agatha Christie-t játszottak, ami a modernitásról árulkodik. Mint ahogyan az is, hogy az első pillanattól voltak zenés darabok, operák, operettek műsoron.