– Már a tavaly sikerült egy kisebb alkotóközösséget összehozni Artistaille néven– sorolja Berger Anna művészeti vezető – felvette a kapcsolatot Gulyás Gáborral, a Műcsarnok volt igazgatójával, aki szívesen állt a rendelkezésére. Sikerült számos olyan művészt felkutatniuk, akik részt vettek anno a Kerékgyártó István, a Magyar Művelődési Intézet főmunkatársa által vezetett tállyai művésztelepen, közülük néhányan most is itt lesznek az újak mellett. Az Artistaille júniusban indult és tart a szeptember 8-án tartandó záró kiállításig, ez alatt az idő alatt természetesen cserélődnek az alkotók, de munkáik Tállyán maradnak – sorolta Berger Anna.

Yoko Ono is küldött alkotást

Gulyás Gábor, a művésztábor kurátora roppant felkészült Tállya történetéből, nincs olyan terület, amiről ne tudna beszélni.

– Sajnos vannak olyan történelmi személyek, akikről kevesen és keveset tudnak, hogy csak a bibliafordító Károli Gáspárt említsem. A település református lelkésze volt, itt kezdte a Biblia fordítását, de nincs semmi Tállyán, ami emlékeztetne erre. Ezt a hiányt megpróbáljuk pótolni. Kossuth Lajost az evangélikus templomban keresztelték, ez köztudott, de az már kevésbé, hogy gyermekként négy éven keresztül töltötte diákéveit Tállyán.

A hatéves Kossuth Lajos a mesterséges intelligencia alapján

Fotó: SFL

Betuker István a mesterséges intelligencia segítségével készített egy alkotást a hatéves Kossuth Lajosról, amint egy gesztenyefa ágán ül és mélyen elgondolkodik valamin. Az Oroszlános Borhotelben már most is látható a kép, mint ahogy Yoko Ono egyik műve is. Yoko Ono, akivel régi a kapcsolatom, küld egy másik alkotását a zárásra, az majd az evangélikus templomban lesz látható. Egyszóval érdekesnek és nagyon átfogónak tűnik a szeptemberi záró kiállítás, ami Szűz Mária születésnapjára esik – mondta érdeklődésünkre Gulyás Gábor.