Keresd a békét!

– Ez volt a mottója annak a pályázatnak, amire két meghatározott méretű munkával jelentkezhettek a képző- és grafikusművészek. Mint ahogy ugyanez a mottója magának az Ars Sacra Fesztiválnak is, ami egy több mint egyhetes, országos rendezvénysorozat.

A legjobbak díjat kapnak

„Már évek óta meghirdetik a képzőművészeti pályázatot fent, Pesten, de Miskolcon most van először, aminek nagyon örülök. A szakralitás nem feltétlenül jelent egyház közeliséget, az felfedezhető egy természeti jelenségben, akár egy felhőben is – mondta el Máger Ágnes festőművész, aki zsűritagja és szervezője is a pályázatnak. – Tekintettel arra, hogy az alkotások leadási határideje 14-e volt, én pedig most jöttem haza Gömörszőlősről egy alkotótáborból, még nem bontottuk ki a műveket a csomagolásból. Izgalommal várom, hogy mik készültek. Azt azonban tudom, hogy volt, aki Miskolcról, mások a környékről küldték be munkáikat, de volt, akinek Győrből érkezett az alkotása. A művészek mind kötődnek vagy életük egy szakaszában kötődtek Miskolchoz vagy környékéhez.”

A festőművész elmondta, zenei műsorral készülnek a Feledy-házba tervezett kiállításmegnyitóra, ami azért fontos, mert ezzel is jelezni szeretnék, hogy az Ars Sacra Fesztivál összefogja a művészeteket. A tárlatot a Herman Ottó Múzeum Miskolci Galériájának tagintézmény-vezetője, Kónya Ábel nyitja majd meg, hiszen ők sokat segítenek a szervezésben. A zsűri nem állít fel sorrendet a művek között, de a legjobbak alkotóit díjazzák majd. „Azt szeretnénk közvetíteni ezzel, hogy nem a verseny a lényeg, hanem maga a részvétel” – zárta gondolatait Máger Ágnes.

Sorrendiség nélkül

Az alsó tagozatosok rajzpályázata már lezárult, ott itt díjaznak öt-hat gyereket sorrendiség nélkül, a mintegy negyven munkát pedig majd a városházán láthatja a közönség a tárlatmegnyitó után. Az események időpontjára majd az országos rendezvény keretein belül kerül sor, szeptember 16. és 24. között.