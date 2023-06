Az ország egyik legnagyobb szabadtéri színházában június 16-tól augusztus 26-ig várják az érdeklődőket, a zenei programok mellett előadásokkal és beszélgetésekkel is.

A Tokaj Fesztiválkatlanban először ad koncertet Fenyő Miklós, a Carson Coma és a Nox is. A Kispál és a Lovasi produkcióban a Kispál és a Borz különleges, ritkán játszott szerzeményeit is hallhatja a közönség, a Best of Geszti koncert a Rapülők, a Jazz+Az, a Gringo Sztár és a Létvágy dalait sűríti.

Rúzsa Magdi augusztus 5-én lép színpadra, az augusztus 26-i zárókoncertre Zorán és zenekara az előadó legismertebb slágereivel és zenei csemegékkel egyaránt készül. Augusztus 11-én és 12-én is bemutatják a 40 éves István, a király rockoperát népszerű énekes-színészekkel, a Crescendo Music Orchestra kíséretével.

Az ABBÁ-tól a Neotonig

A kínálatban szerepel továbbá Kalap Jakab saját dalaiból álló bábkoncertje gyerekeknek, a Budafoki Dohnányi Zenekar Cinefonic műsora a filmzeneirodalom legjavával, a színházat kedvelők számára előadják a Csókos asszony című operettet a Pesti Művész Színház előadásában. Szente Vajk rendezésében mutatják be az Aranylakodalom című vígjátékot, a Madách Színház Mamma Mia! című musicaljét először játsszák Tokajban a mindenki által ismert ABBA-slágerekkel. A Tied a világ! című interaktív zenés darabban az Illés zenekar sikerei, a Szép nyári nap című musicalben a Neoton dalai csendülnek fel színészek tolmácsolásában.