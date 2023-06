Már javában készülnek a múzeumok hazánk legnagyobb kulturális eseményére, a szombaton zajló Múzeumok Éjszakájára, amelyre országszerte mintegy 450 intézményben közel 2500 programmal várják az érdeklődőket. Immár 21. alkalommal rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját a Szent Iván éjhez legközelebbi szombaton, idén ezen a hétvégén. A rendezvény nem csupán a legnagyobb, hanem a legnépszerűbb esemény is az országban, tavaly mintegy 330 ezer belépést regisztráltak a résztvevő intézmények.

A hagyományos múzeumi események mellett erre az estére izgalmas és látványos kísérőprogramokkal is készülnek a szervezők: koncertek, játékok, családi programok, táncos események, valamint a Szent Iván éjhez kapcsolódó tűzugrás és tűzzsonglőr attrakciók sem maradhatnak ki a kínálatból. Hogy hol és milyen programok zajlanak majd, a rendezvény hivatalos oldaláról, a muzej.hu oldalról lehet tájékozódni, ahol akár programtípus, helyszín és időpont szerint is lehet válogatni az események között.

Minden kiállítóhelyen

Június 24-én, szombaton már délutántól várják a látogatókat a Herman Ottó Múzeum kiállítóhelyein: A múzeumi központi épületben és az itt található „Pannon-tenger Múzeum” Kiállítóépületben, a Miskolci Galéria Rákóczi-házában, a Thália-házban a Feledy-házban és Lillafüreden a Herman Ottó Emlékházban. Családi programok, kiállításmegnyitók, tárlatvezetések, múzeumi kulisszatitkok, koncertek és számos izgalmas esemény várja az érdeklődőket, hívja fel a figyelmet a múzeum.

Érdemes kisvonatozni

„Érkezz kisvonattal Herman Ottó egykori nyaralójába Lillafüredre! A vonatút során a múzeum népszerű Kultúrkoffer programjait élvezheted. A kisvonat egyik szerelvényén a pásztorok világát mutatjuk be, a másikon képletesen a pálosok nyomába eredünk. Lillafüred felé pöfögve szót ejtünk a középkori barátok tájat átalakító, máig ható munkájáról, miközben egykori birtokaikon haladunk át. Az utazó közönség által kézbe is fogható, a diósgyőri és szentléleki kolostorok területéről származó leleteken keresztül mutatjuk be ennek a közösségnek az életét. A vonatról leszállva vezetett helytörténeti séta során az egykori lillafüredi üdülőtelep svájci stílusú villáival ismerkedünk, melynek egyik legszebb példája a Pele-ház. Az emlékházban játékos kvízzel, erdőfürdő bemutatóval, hangulatvilágításban tündöklő kerttel és büfével várjuk látogatóinkat.” - írják.

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. idén ismét csatlakozik a Múzeumok éjszakája programsorozathoz. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút Miskolc-Dorottya utca - Lillafüred, valamint Lillafüred és Garadna között esti vonatközlekedéssel, valamint a Herman Ottó Múzeum lillafüredi programjához való csatlakozással várja az érdeklődőket, hívták a figyelmet.