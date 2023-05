Az előző évekhez hasonlóan idén is egy szabadtéri rendezvény keretében ismerteti a színház a jövő évadra szóló terveit, így lesz ez az idén is: a 2023-2024-es évad új előadásaiból ízelítőt is kaphatnak az érdeklődők.

A menetrend szerint 11 órától nyílt sajtótájékoztató keretében ismerteti a színház Művészeti Tanácsa az új évadot, utána sok-sok programmal várnak mindenkit a színház tagjai. Akár táncolhatnak a Miskolci Balett művészeivel, fotózkodhatnak ikonikus díszleteikkel és kellékeikkel, és mivel nem titok, hogy jövőre a Csárdáskirálynőt is műsorára tűzi a színház, ezért miskolci vonatkozású anekdoták, sanzonok, méltán népszerű dallamok is felcsendülnek a műsor során. A fellépők között lesz Seres Ildikó, Varga Andrea, Molnár Anna, Eperjesi Erika, Kerekes Valéria, Czvikker Lilla, Mészöly Anna, Prohászka Fanni, Rudolf Szonja, Kincses Károly, Fandl Ferenc, Kokics Péter, Bodoky Márk, Börcsök Olivér, Tegyi Kornél, Lajos András, Farkas Sándor, Feczesin Kristóf, Rusznyák Gábor, Szabó Máté, találkozhatnak Czakó Juliannával és többek között Máhr Ágival is.