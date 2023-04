Nagy megtiszteltetés érte a Miskolci Nemzeti Színházat, ugyanis nemrég Béres Attila igazgatót és Szőcs Artur rendezőt Mongólia budapesti nagykövetségén fogadta Baatarjav Sainnyambuu, Mongólia magyarországi nagykövete. A találkozó apropója A tatárok Magyarországban című előadás volt, melyet a 200 éves színház tiszteletére mutatnak be idén augusztusban. Szőcs Artur, az előadás rendezője mesélt a produkció részleteiről a mongol nagykövetnek, aki rendkívül nyitott volt a darab színpadra állítása kapcsán, és biztosította róla Béres Attila igazgatót és Szőcs Artur rendezőt, hogy amiben csak lehet, segíteni fogja az előadás létrejöttét, és egy, a tradicionális mongol zenei hangzáshoz elengedhetetlen, morin khuur nevű különleges hangszert is a színháznak ajándékoz.

A hangszert a nagykövet személyesen adta át a színháznak pénteken. Az esemény sajtótájékoztatóján jelen volt Baatarjav Sainnyambuu, Mongólia magyarországi nagykövete, Veres Pál, Miskolc polgármestere, Béres Attila igazgató, Szőcs Artur rendező.