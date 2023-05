Az Árpád Vezér Gimnáziumban vendégeskedett a Nemzeti Színház. A magyar színjátszás fellegvárának igazgatója, valamint munkatársai a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház társulatával közös produkciót is vittek ajándékba a diákoknak. Dusicza Erika, a gimnázium igazgatóhelyettese lapunknak elmondta a különleges program egy verseny eredményeként jutott el intézményükbe. Mégpedig a Nemzeti Színház által meghirdetett „Nemzetiszíháztörténeti” vetélkedőt nyerték meg diákjaik tavaly (Dankó Dorina, Szabó Gréta Orsolya, Zsimala György és Deák Dóra) tanáruk, Szabó Viktória irányításával.

A megmérettetésnek volt a fődíja a Nemzeti Színház „kitelepülése”. Ennek keretében rendhagyó irodalomórát tartott Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, aki Madách Imre: Az ember tragédiája című művéről beszélt, mégpedig kettős szerepben, irodalomtanárként és színházi rendezőként. Mindezeken túl a diákok megismerkedhettek a színházi súgó, az öltöztető, a sminkes és a fodrász munkájával is.

Több mint száz csapatból egy

Vidnyánszky Attila a helyi sajtónak nyilatkozva kifejtette: ami az ÁVG-be is eljutott, egy évek óta futó, sikeres programjuk. A gimnazisták számára meghirdetett vetélkedés eleinte az online térben zajlik, a döntőt rendezik meg minden évben a Nemzeti Színház falai között. A megmérettetést általában valamelyik magyar klasszikus mű köré fonják, ilyen volt például a Csongor és Tünde, vagy a Bánk bán. Hozzátette: az érdeklődést mutatja, hogy egy-egy ilyen versenyre több mint száz csapat jelentkezik. Meglátása szerint a program egyik fő mondanivalója, hogy a befektetett munka meghozza a jutalmát.

Mindezek mellett közelről ismerkedhetnek meg a színház csodálatos, különleges világával. Megjegyezte azt is: a döntős csapatok tudásától olykor maga is zavarba jön, olyan részletes ismeretekkel rendelkeznek az adott témakörben. Sárospatakra a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház társulatával közösen Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című művét „vitték el”. Ennek a Petőfi emlékév okán aktualitása van, valamint ez egy olyan darab, amelyet minden körülmények között el tudnak játszani, adott esetben az iskola aulájában is – közölte Vidnyánszky Attila.

A beregszászi színház élete

Az igazgató arról is szót ejtett, hogyan is segítik a beregszászi színházat, amelyet a háború miatt a Nemzeti fogadott be. Elárulta, hogy több színház összefogásával igyekeznek megoldani a társulat életét és boldogulását. Példaként említette, hogy nemrég sikerült szintén közösen színpadra állítaniuk Gogol: Háztűznéző című művét, amit Beregszászon is bemutattak már a közelmúltban. A rendkívüli helyzet miatt azonban a darabban a férfi szerepek java részét is nők játsszák, hiszen a férfiak a háborús helyzet miatt nem léphetnek be Ukrajna területére – tudtuk meg.

Polyák Anita színművészetis egyetemista több okból is összekötő szerepet töltött be a sárospataki programban. Kárpátaljai származásúként fellépett a beregszászi előadásokon és a Kaposvári Egyetemen Vidnyánszky Attila osztályában sajátítja el a színész mesterséget. Mint érdeklődésünkre elmondta, nagyon nehéz az életük, sokaknak a családja Kárpátalján él, maga is folyamatosan ingázik Kaposvár, Budapest és Beregszász között. Ezt csak hittel és a színészi hivatás iránti szeretettel lehet végig csinálni – mondta. Hozzáfűzte: a rossz helyzet ellenére azonban a beregszászi színház mégis él és születnek új előadások is.

Megemlítette azt is, hogy először lépett fel Beregszászon a Háztűznézőben és felejthetetlen élmény volt számára. Érezte, hogy a közönség mennyire ki van éhezve a kultúrára, ami a látogatottságon is meglátszott, ugyanis csordulásig megtelt a nézőtér az előadások idején – közölte. - „Úgy éreztük, hogy nekik szükségük van ránk és bennünket ez hajt és az a szeretet, amivel otthon várnak bennünket” – mesélte a fiatal színművész.