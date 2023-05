„Lelkek szállnak tova lágy felhőfoszlányokon” címmel tartottak felolvasó délutánt Bari Gábor verseiből 2023. május 16-án, kedden, 14 órától a miskolci József Attila Könyvtárban, a Baross Gábor Vasutas Nyugdíjas Klub szervezésében. A helyi alkotó költeményeinek egy részét jó ismerősei mondták el.

„Egy hónappal ezelőtt ünnepeltük a magyar költészet napját, amely József Attila születésnapja. Sok-sok városi rendezvény van Miskolcon is ez alkalommal. Nagyszerű minden évben ez a megemlékezés, de úgy éreztem, hogy van egy hiányosság részünkről. Még pedig az, hogy nemcsak József Attilát kell ünnepelnünk, hanem a magyar nyelvet is” – mondta Szabóné Nagy Júlia, a Baross Gábor Vasutas Nyugdíjas Klub vezetője. „Természetesen gondolni kell azokra a költőkre is, akik köztünk élnek és akik verseiket és gondolataikat oly módon tudják megfogalmazni, hogy az olvasó úgy érzi, hogy ez neki, róla szól. Így született meg a gondolat, hogy egy felolvasó délután keretében köszöntjük Bari Gábor költőt, akit nemcsak versein keresztül, hanem személyesen is nagyon jól ismerünk.”

A borsodi életérzésről ír

A városszerte elismert költőt elsőként Jacsó Pál költőtársa köszöntötte, aki három üveg helyi borral is megajándékozta.