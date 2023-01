Nemrég nyert meg egy kanadai nemzetközi dalszerző versenyt Barta Ildikó, a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium tanára, a zeneelmélet tanszak vezetője, aki emellett zeneszerző és előadóművész is. Azóta egyre-másra születnek új dalai, zeneművei. Egyik új szerzeményének megjelenését a magyar kultúra napjára időzítette. Ez Nagy László Varjú-koszorú című versének a megzenésítése.

Nem kórusmű lett

– A mű érdekes körülmények között született. Tanár kollégám megkért, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc iskolai ünnepségére keressek olyan zeneművet, amely megfelel az alkalomra. Ekkor gondoltam arra, mi lenne, ha írnék egyet! A szöveg keresése közben bukkantam rá Nagy László Varjú-koszorú című, megrázóan szép versére. Az eredeti tervem az volt, hogy a kórusomnak írok kórusművet belőle, de olyan dallam született bennem, amihez már kellett a gitár, a citera, a cajón és a furulya is, melyeken az unokatestvérem, Ember Péter játszik a felvételen. Ez teljesen spontán folyamat volt. Beleszerettem a költeménybe, mely olyan dallamot ihletett, ami egyszerre magyaros és világzene is. Kezdetben tehát nem ilyet terveztem, de valahogy ilyennek kellett lennie – vázolta Barta Ildikó.

Hozzájárult

Elmesélte: a Bethlen Alapítvány segítségével került kapcsolatba Nagy László unokájával, Nagy Borbála Rékával. Elküldte neki a dalt, és ő nagyon örült, hogy az új mű lehetőséget ad arra, hogy nagyapja költeményét még többen, főleg a fiatalok, megismerjék. Hozzájárult a megzenésített vers megjelentetéséhez is.

– Annyira tetszett a költemény, hogy elhatároztam, később Nagy László megzenésített verseiből komplett lemezt adok ki. De terveim között szerepelnek egyéb versmegzenésítések is. Több művem kiadása van folyamatban, február 10-én lesz a következő megjelenés. Ez önálló, instrumentális mű, amiben zongora és kétféle gitár szól. A címe Garden of Sounds, azaz Hangok kertje, ami már az utolsó fázisnál tart. Hamarosan megjelenik a Sound Drops, azaz „Hangcseppek” című albumom is. Ezenkívül készül a zongoraalbumom, úgyhogy nagyon nagy alkotásban vagyok, és folyamatosan jönnek az újabb és újabb ötletek, dallamok. Úgy tervezem, hogy a zongoraalbumomnak is lesz folytatása – sorolta a zeneszerző.

Digitális terjesztés

Hozzátette, a zeneművek ma már főleg online zenei felületeken jelennek meg. Műveinek digitális terjesztése amerikai disztribútoron, a CD Babyn keresztül történik, itthon a Dalok.hu zenei webáruházban.

Megtudtuk: a kanadai nemzetközi dalszerző verseny után újabb sikerrel büszkélkedhet a Találkozások című szerzeménye, ugyanis a dal Japánban, az I. Ise-Shima nemzetközi popdalszerzői versenyen is a nyertesek közé került.