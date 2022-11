Hamarosan útra kel a Kultúrkoffer, azaz a Herman Ottó Múzeum utazó bőröndmúzeuma. Az intézmény új projektjében „házhoz mennek” a féltve őrzött kincsek. A komplett, foglalkoztató elemet és előadást is tartalmazó programot többféle témában kínálják a szakemberek korcsoportos bontásban. Nemcsak gyerekeknek, hanem a felnőtt korosztálynak is, egészen 99 éves korig.

Mindezt Szabó Attila, a múzeum szervezési osztályának vezetője, a Kultúrkoffer program tartalmi felelőse mondta lapunknak.

– Egyelőre a szervezési szakaszban vagyunk, és úgy tűnik, komoly igény mutatkozik legújabb programunkra. Meg kell terveznünk a logisztikát is, mivel a múzeumi tárgyakat rejtő koffert autóval visszük majd az előadások és foglalkozások helyszínére. Akcióinknak szimbolikus jelentősége is van, hiszen azokban az időkben, amikor mindenki bezár és bezárkózik, mi nyitunk, és megmutatjuk azokat a rejtett kincseinket, amelyeket egyébként csak a múzeumban lehet megcsodálni. Tudni kell, hogy a Kultúrkoffer programunkban minden múzeumi tár és osztály részt vesz. Kollégáim ismeretterjesztő, tudomány-népszerűsítő előadásokat , valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak. Kiemelném a történeti tár egyik előadását, aminek Kard és szablya a címe. Ennek keretében Hazag Ádám muzeológus kollégánk valódi fegyvereket visz ki az előadás helyszínére. A tárgyak megfoghatók, kipróbálhatók. Ez ismeretterjesztő óra lesz, akár rendkívüli tanórának is beillik. Szintén nagyon érdekes a Legyél te is Herman Ottó! című múzeumpedagógiai foglalkozásunk, amelyben Herman Ottó személyes tárgyait mutatjuk be az érdeklődőknek. Mégpedig olyan múzeumpedagógiai foglalkozás keretében, mint amilyeneket az intézményben is tartunk. Most azonban kivisszük a koffert, és a helyszínen nyitjuk ki. A diákok pedig belebújhatnak az utolsó polihisztor és felesége ruháiba, kipróbálhatják a korabeli tárgyakat – sorolta Szabó Attila.

Papírszínház és csillagok

Jelezte: minden programjuk kapcsolódik a múzeum valamelyik kiállításhoz, gyűjteményéhez.

A legkisebbeknek is készültek meglepetéssel. Az óvodásoknak szól a Papírszínházi beavató című foglalkozásuk. Az óvodába vándor mesemondó érkezik, aki a tarisznyájából egy különleges mesekönyvet húz elő. Ez a program tulajdonképpen annak a kiállításnak a folytatása, mely a Miskolci Galériában volt látható. Ez könyvillusztrációs tárlat volt, és az egyik alkotó Papírszínház című könyvét mutatják be most. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy régi diafilmet, csak éppen papíralapon, a mesélő pedig váltogatja a képeket.

– Az iskolások minden bizonnyal nagy érdeklődéssel hallgatják majd a bábtörténeti előadást, amit Mikita Gábor, a Miskolci Színészmúzeum vezetője tart. Ez nem egyszerű előadás lesz, hanem tudományos, interaktív foglalkozás gyerekeknek történelemből művészettörténeti kitekintéssel. Színtén a színészmúzeum értékes produkciója a színészet őskorát bemutató interaktív foglalkozás a Földön járó csillagok. A vándorszínészek életét az ismert Petőfi-versek segítségével eleveníti föl. A résztvevők magukra ölthetik a korabeli jelmezeket, és egy kis időre vándorszínészekké válhatnak. Ezt az előadást szívesen ajánljuk szépkorú közösségek számára is. Ezenkívül érdekesek a természettudományi kiállításinkhoz kapcsolódó bőröndmúzeumi előadásaink – tette hozzá Szabó Attila.