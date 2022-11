Sárospatakon tartotta tavaly, a pandémia utáni lemezének ősbemutatóját Csík János és a Mezzo zenekar, az idei esztendőben újra Tokaj-hegyaljára látogattak. November közepén Mád református templomában adtak nagysikerű koncertet. Repertoárjukban a jazz és a népzenei stílus ötvözetét állították fókuszba.

Mint azt Tatárka József polgármester elmondta, eredetileg az augusztus 20-i ünnepségen szerették volna vendégül látni a méltán népszerű együttest, ám meghívásuk idején már foglalt volt a csapat és jócskán be voltak táblázva a nyári-őszi hétvégékre is. Az alkalom most jött el, és nagyszerű koncertnek örülhetett, tapsolhatott a nagyérdemű, akik között jócskán akadtak a szomszéd Tállya településről érkezettek is, nem véletlenül. A zenekar egyik tagja, Vadas László ugyanis tállyai származású, anno a nagy sikereket elért Orbán Balázs-, később a Forgatós Citerazenekar vezetője volt.

