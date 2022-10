Bezár november 1-jén a Miskolci Galéria, az energiaválság miatti helyi önkormányzati döntéscsomag részeként. A város képzőművészeti intézményében viszont csak nemrég nyílt meg A magyar grafika évtizede 1961–1971 című tárlat.

Ezt tulajdonképpen minden miskolcinak látnia illene, hiszen a kiállítás azt az időszakot tárja elénk, amit szokás aranykorként emlegetni Miskolccal kapcsolatban: Feledy Gyula és a Miskolci Grafikai Műhely munkássága révén elindult a grafikai biennálék máig tartó sorozata, Miskolcból a magyar grafika fellegvára, másként fővárosa lett.

A Nagy T. Katalin művészettörténész kurátori munkájának köszönhetően összeállt anyag nem egyszerűen dokumentál, de az időszak máig érvényes alkotásaiból is többet megmutat. A galéria november elejéig még látogatható, és szerveznek olyan alkalmakat is, amikor tárlatvezetéssel adnak támpontokat a befogadáshoz. Október 13-án 15 órától, október 15-én 11-től, október 18-án 15-től lehet élni a lehetőséggel.

Kapcsolódó kiállításként Kondor Béla halálának ötvenedik évfordulójára emlékezve a művész Miskolcon készült litográfiáit, illetve a Hangszín című tárlatot is megtekintheti a közönség. A megadott időpontokon túl is fogadnak csoportokat, ezek igényelhetnek tárlatvezetést is. A részleteket a galéria saját honlapja és közösségimédia-oldala közli.