Különös jelentőséget ad idén a Múzeumok Őszi Fesztiváljának Miskolcon, hogy a programok komoly változások önkormányzati bejelentése után zajlanak. Az energiaválsággal összefüggésben kulturális intézményeket is bezárnak majd, átmenetileg. Így a Miskolci Galéria sem látogatható november elejétől. Itt most három fontos, érdekes kiállítás is látható még – a galéria tárlatvezetésekkel is igyekszik segíteni, hogy ezeket minél több néző élvezhesse a kényszerű zárásig. Csütörtökön a Hangszín című kiállítást lehetett így bejárni.