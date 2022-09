Mesterek és mestereik címmel nyílt kiállítás a héten a Nyíregyházi Városi Galériában, ahol Homonna György képzőművész, művésztanár, az Avasi Gimnázium tanára képeit is kiállították.

Homonna György első diplomáját a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán (ma Nyíregyházi Egyetem) szerezte matematika-rajz szakon, ennek már 41 éve. Valójában az akkori diákévekhez kötődik a mostani tárlat.

– Már szerveztünk egyet néhány éve egy tanárunk, egy nyíregyházi festőtanár emlékére – mondta a művész. – Az apropó most is hasonló volt, Horváth János tanárra, festőművészre szerettünk volna hasonló módon emlékezni.

Megkérdezték a feleségét, hogy mit szólna hozzá – ő H. Németh Katalin grafikusművész –, és mint kiderült, tetszett neki az ötlet, így partnerre találtak a szervezésben. A kiállításon a hajdanvolt főiskolás csoportból négyen állítottak ki a mesterek mellett, vagyis így áll össze a tárlat: Horváth János, H. Németh Katalin, Buka László, Rácz Imre, Regős Ágnes és Homonna György alkotásai.

Évente találkoznak

– Mindnyájunknak más a stílusa, másként alkot, de talán épp ez tart össze minket, szeretjük egymás különbözőségeit – jegyezte meg Homonna György a kiállítótt művek kapcsán. – A képeink szépen megférnek egymás mellett.

Hozzáfűzte, nagyon összetartó volt a főiskolás csoportjuk annak idején. Nem voltak sokan, mindössze kilencen, de mindenki tanít, többek neve képzőművészként is jegyzett.

– Tavaly volt negyven éve, hogy végeztünk, de egyetlen alkalom kivételével minden évben találkoztunk – mondta. – Mindig máshol, másnál, az utóbbi években Nyíregyházán, mert szeretünk odajárni, de korábban mindig más vállalta magára a vendéglátást.

Sorolta: voltak Százhalombattán, Budapesten, a Balaton partján, Debrecenben, Mályiban és Miskolcon, sőt, kétszer is volt, hogy Svédországban találkoztak, hiszen az egyik csoporttársuk odament férjhez, és meghívta mindannyiukat.

Magáról a mostani kiállításról Homonna György még elmondta, aki tudott, elment rá a régi hallgatótársak közül, de voltak mások is az egyetem tanárai, diákjai közül. A miskolci művész örömmel jegyezte meg, hogy egy miskolci tanítványa és édesanyja is ott volt a vendégek között.

Ő maga egyébként 15 képet állított ki, a műveket négy év anyagából válogatta, és mindegyiken ott a QR-kód, amely mostanában fontos része az alkotásainak.