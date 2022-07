Új helyszínen kezdte idei évadját az Arttér. A július 6-án az utolsó alkalomhoz érkezett szezon az erényeket vette sorba. Czikora Ágnes a rendezvénysorozat ötletgazdája, szerkesztő-műsorvezetője. Őt kértük: értékelje a programot.

– A Művészetek Háza kávézója remek új helyszínnek bizonyult. Kicsit izgalmas volt a hosszúkás térszerkezet miatt, ami nem feltétlenül segíti ezt a beszélgetős műfajt, nehezebben észlelik egymást az emberek, de végül nem jelentett problémát. A témaválasztás pedig felvillanyozta a társaságot – mondta Czikora Ágnes.

Végig telt ház

– Érdeklődésben egyszer sem volt hiány. A legnépszerűbb talán az első téma volt, Bátorság vagy vakmerőség címmel. Kalandos történetek kerültek elő, és olyan világjáró, köztünk élő hősök meséltek, akik életük kockáztatásával értek el sikereket, vagy cselekedtek kiemelkedőt – tudatta a szerkesztő.

Hozzátette: ez a beszélgetés mozgatta meg legjobban a férfiakat. De nagyon sokan voltak az Önfeláldozás vagy áldozat című beszélgetésen, illetve a Büszkeség vagy kevélység című esten is.

Rendkívül népszerű volt a közönség körében a Kitartás vagy makacsság téma is, továbbá a Kedvesség vagy konfliktuskerülés.

– Valamennyi programot felsorolhatjuk, hisz kiemelkedő vendégek jöttek, és igazán kitettek magukért – fogalmazott Czikora Ágnes. – Nemcsak gondolatokat, történeteket hoztak, volt zene, tánc, költészet, kivételes alkotások, fotók. Alkalmanként legalább 10-15 olyan ember van jelen, aki tudottan kapcsolódik a témához. A hat esten majd’ százan voltak, akik célzottan szolgálták a témák kiteljesedését, de ami a legfontosabb, hogy saját tapasztalataikat, életszemléletüket, bölcsességüket hozták kötetlen formában. A rendezvény nyitott, a közönség pedig összességében érdekes. Nem különül el egymástól a társaság, bárki szólhat, és van is példa jócskán az ad hoc megnyilvánulásokra. A műsorvezetői kérdésfelvetések sokszor provokatívak, ugyanis ha nagyon egyetértő a közönség, akkor kevésbé érvényesül a beszélgetésjelleg. Kicsit fel kell korbácsolni olykor a kedélyeket, feszegetni a határokat. Az eddigi évadokban már sok olyan vendég volt, aki korábban járt az Arttérben és vissza-visszatér. Újra és újra eljönnek, és ezzel rangot adnak az eseménynek. A program elsősorban a miskolciakról szól, miskolciakkal miskolciaknak. De természetesen másoknak is. Sok elmondani-, megmutatnivaló van itt, még ha olykor ezt nem is summázzuk. Az Arttérben ez töményen van jelen – hangsúlyozta a szerkesztő.

Gasztronómiai élménnyel

Borkóstolókkal és gasztronómiai ínyencségekkel is készülnek valamennyi alkalommal, tájegységi szőlészek, borászok, illetve egyszer egy szörpdesigner is a meghívottak között volt. Azonban nem ez a vonal a meghatározó. Az étel arra szolgál, hogy kiegészítse a programot, és a témához gasztrooldalról közelítsen. Az is cél viszont, hogy a beszélgetéseket kötetlenebb formában folytathassák a jelenlévők, barátkozzanak, kapcsolatok épüljenek vagy épp folytatódhassanak – vélekedett az ötletgazda.

Ősszel folytatják

Mindenképp lesz folytatása az Arttér-találkozások sorozatnak. Mostanra már közelít a 140. esthez. Több mint tíz éve él a program, mert szükség van rá – tette hozzá Czikora Ágnes. A népszerűsítésében az is kardinális, hogy a helyi sajtó folyamatosan hírt ad róla, hiszen jó kommunikáció nélkül nem boldogulnának. Általában egy tavaszi és egy őszi évadot hirdetnek, most is az a terv, hogy ősszel folytatják. Az azonban, hogy milyen témákkal készülnek, még titok.

(A borítóképen: Az erényeket vette sorba a júliusban zárult évadában az Arttér | Fotó: Ádám János)