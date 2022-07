Hetedhét Hotel címmel tart előadást hamarosan a londoni HubArt nevű társulat Miskolcon, a Mexikóvölgyben. A Londoni Magyar Társulat rendezvényéről van szó, az előadás rendezője a miskolci Molnár Blanka, aki már egy ideje Londonban él. A nyolctagú társulat most az augusztusi előadásaik miatt érkezik a városba.

– Színésztrénerként végeztem egy londoni főiskolán – mondja Blanka. Maga a társulat 2018-ban alakult, a hub közösséget jelent, az art művészetet, összeolvasva a HubArt magyarosan „habart”, az elnevezés az anyaország nyelvén is értelmezhető.

– Nagyon szerettem volna magyarul is alkotni – mesél a kezdetekről Blanka, és ehhez talált is egy társat, akivel együtt kezdték a munkát. Workshopokat hirdettek a kinti magyaroknak (jelentős számú magyar közösség él kint Londonban), a jelentkezésnél nem volt feltétel a színészi, színházi háttér. Szeretettel fogadtak mindenkit. A társulat tagjai között így többek között van fotós, zenész, pedagógus, konduktor, sőt, színházi rendező is. Az előadás, amit most magukkal hoztak – Hetedhét Hotel – népmeséken alapul. Blanka magyarázza, diving a munkamódszer neve, amivel dolgoztak, azaz előbb improvizáltak, ötleteltek, utána írták meg magát a történetet.

Molnár Blanka

Forrás: Paul András

– A manipulációról szól, azaz hogy ki, kivel, hogyan tudja különféle manipulációkkal elérni a célját. Népmesekarakterek a főszereplők, például Bolond Istók, a legkisebb királykisasszony, Ludas Matyi libája, az igazmondó juhász, egy árva fiú, egy varázslóasszony, mindegyikük modern változata. A karakterek elindulnak szerencsét próbálni, aztán mindenki a hotelben köt ki. Próbákat kell kiállniuk, hogy elérjük legnagyobb céljukat: itt derül ki, hogy ki, mire képes, ki meddig megy el, mi a legnagyobb kívánsága és hogy valójában ki a királynő.

Londonban május 19-én volt a premier, majd háromszor is előadták a közönségnek, jók voltak a visszajelzések, jegyzi meg Blanka. Aztán érdeklődtek az előadásuk után Miskolcról (ő született egyedül a városban, a társulat többi tagja az ország más területein) és úgy döntöttek, elfogadják a meghívást.

Jól álltak a csillagok

– A Mexikóvölgy Rendezvényközpontban, egy szabadtéri színpadon lesznek az előadásaink augusztus 12 és 13-án (péntek-szombat), este 8 órától, vagyis utána néhány perccel, ahogy lemegy a nap, hiszen a színpadi fények sötétben hatásosak. Nehéz volt megszervezni, hogy mindenki épp most érjen rá a társulat tagjai közül, de valahogy jól álltak a csillagok – tudjuk meg. Most itt, Miskolcon adják elő a darabot, de mennének máshová is, ahová hívják őket, könnyen színpadra állítható az előadás bárhol.

A színjátszást egyébként mindnyájan szerelemből csinálják, mindenkinek megvan a maga civil munkája. Évek óta Londonban élnek, és bár a magyar közösségen belül rendszeresek a kulturális programok, de a színjátszás eddig nem létezett.

– Az első, három évvel ezelőtti előadásunk témája az érzéseinkről szólt: „Hol vagy, hol nem vagy” volt a címe, és azt jártuk körbe benne, hogy hol is vagyunk otthon és hol az itthon. Nagy hatása volt, hiszen mindenki meg tudta érteni, át tudta érezni odakint.