Peter Makto All Night Long programjával lép pénteken a Helynekem színpadára a Nextapes koncertsorozat keretein belül. A program előtti bemelegítésről Squell gondoskodik.

Szigeti Péter, vagy ahogy többen ismerhetik, Peter Makto a budapesti éjszakai élet egyik megkerülhetetlen neve – írja róla a funzine.hu. A DJ a Truesounds Music alapítója és a Be Massive! bulisorozat rendszeres fellépője.

„Szerintem az a legfontosabb minden szakmánál, hogy szeressük, amit csinálunk. Ha DJ vagy, akkor is imádnod kell a munkád, amikor a hátad közepére sem kívánod az újabb utazást a következő buli helyszínére, vagy amikor már borzalmasan fáradt és nyűgös vagy. A zene segítségével úgy érzem, össze tudok kapcsolódni a közönségemmel, ez az a plusz, ami feltölt és mozgósítja az energiatartalékaimat. Úgy érzem, lelkileg néha jobban megterhel ez a munka, mint fizikailag. Néha több stressz van egy rendezvény mögött, mint élvezet. Aztán másnap felkelek, és megint érzem a vágyat, hogy újra lenyomjam a play gombot. A DJ-szettjeimben mindig az adott környezetből, abból az izgalomból inspirálódok, ami arra ösztökél, hogy maradandó emléket és ne maradandó hallássérülést okozzak az embereknek, akik aznap eljöttek táncolni. Ez keveredik a bennem lévő pillanatnyi érzelmi állapottal és hangulattal. Saját zenék esetében az ihletet sokszor más előadók munkái jelentik. Hangulatember vagyok, nálam ez döntő” – nyilatkozta.

Kedvenceiről azt is elmondta a DJ, az állandó elemek, amiket minden utazása alatt használ: Gelka: Inner Monologue; Jan Blomqvist and his Band; Boiler Room live set; James Zabiela: Balance 029 CD1; Bob Moses: Days Gone By – Album; ­Louise L. Hay: Éld jól az életed most.