Csontos László egyébként alapvetően történész végzettségű író, pályafutásának nagy részét újságíróként töltötte, de azért mindig is benne volt az érzés, hogy a szak, ami szíve csücske, azzal is szeretne még foglalkozni. László elmondása szerint mindig is, ha tehette, tevékenykedett a történelem színterén is, valamint tudományos írásai is jelentek meg. Pár éve, mikor szeretett volna a média világától távol egy kis pihenőt tartani, akkor leporolta régi kutatásait. Nagyjából négy éve kezdte el az Ezüst kard kék mezőben regény papírra vetését, amiről már akkor tudta, hogy egy történelmi trilógia első része lesz. Azóta már mindhárom könyvét sikerült megjelentetnie, a második rész a Bükki bujdosók, a sorozat lezárását pedig a Különleges küldetés biztosítja.