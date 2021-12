Murvai György nyugdíjazása után, 2001-ben költözött családjával a Partiumból Miskolcra. Természetesen itt is folytatta a fotózást. Tagja lett a Diósgyőri Vasas Fotóművészeti Körnek és a Magyar Fotóművészek Világszövetségének is. 2008-ban megkapta a Nemzetközi Fotóművész Szövetség Művésze (AFIAP) kitüntetést. Képei több mint száz csoportos kiállításon szerepeltek, Románián kívül eljutottak távoli országokba is.