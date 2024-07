Hatalmas a kínálat a magyar csemegekukoricából, és az ára is kedvező. A hirtelen meleg miatt hamarabb értek, így ellepik a bevásárlóközpontokat, vásárokat és piacokat, csaknem a felére esett vissza az áruk, hallottuk a hírt, és úgy gondoltuk, meg is nézzük a Búza téri pacon, hogy így van-e.

Veszik mint a cukrot

A nagy meleg miatt és a korai érés miatt sokat esett a csemegekukorica ára, most 150 – 300 forint között árazták be csövenként, tapasztaltuk, és ezt az egyik árus meg is erősítette.

500 forinttól indult nálunk az ára, amikor megjelent a piacon a kukorica, de most már 200 forint egy cső, ami kevesebb mint a fele a korábbi árnak, de attól függetlenül nem veszteséges az árusítása, mert minden nap elkapkodják az utolsó darabig

- mondta. Nagyon édes, finom, zsenge, árulta el.