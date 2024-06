Erős széllel és nagy mennyiségű csapadékkal érkezett a vihar a vármegyébe, a legtöbb kárt Miskolcon okozta. Reggel 9 óráig több mint negyven helyszínen avatkoztak be a tűzoltók, és dolgoznak azóta is folyamatosan a viharkárok felszámolásán. A legtöbb riasztást kidőlt fák, letört faágak, leszakadt vezetékek miatt kapták a tűzoltók, de lakosságvédelmi intézkedések is szükségessé váltak – tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.