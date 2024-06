Mint arról már korábban is beszámoltunk a helyi önkormányzat pályázati forrásokat felhasználva fejlesztheti ezt a területet, most pedig már a részletek is napvilágot láttak.

A város egyik legszebb részén megépül a tavat körbe ölelő, szilárd burkolatú út, ami a Bolyki Főútról indul a park szélén elhalad a strand büfék előtt. Ugyancsak szerepel a tervekben a tónál egy hatalmas pihenő stég, új lépcsősor a Hableány szoborral és egy több mint tíz méter magas szökőkút.

A stadionban is

– Ezen kívül a stadion területén egy rekortán futópálya, extrém sportpálya, biciklis dimbes-dombos aszfaltpálya, mászófal, ügyességi játékok is várják a majd a jövőben a családokat – tette hozzá Janiczak Dávid, a település polgármestere. – A sportcsarnok felől aszfaltozzák a bekötőutat és plusz parkoló helyeket is kialakít a kivitelező.

Fotó: Marosréti Ervin

Janiczak Dávid kiemelte: ezzel a beruházással egy fél évszázados hátrányt kezdenek el ledolgozni, ami a tó környékét illeti.