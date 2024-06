Az ünnepi könyvhét a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepe, mely több napon át tartó, több száz kiállítót megmozgató, könyvbemutatókkal, beszélgetésekkel, dedikálásokkal, zenés programokkal tarkított rendezvénnyé terebélyesedett. Az Ózdi Városi Könyvtár minden évben csatlakozik a programsorozathoz.

A diákok élénken érdeklődtek az ifjúsági irodalom iránt

Forrás: ozd.hu

„Országosan a könyv és könyvkiadás legnagyobb ünnepe a mai napon kezdődik el, a 95. Ünnepi Könyvhét és a 23. Gyermekkönyvnapok ünnepe. Ehhez a rendezvénysorozathoz és ünnephez könyvtárunk mindig is csatlakozott és most is csatlakozni fog különböző programokkal. Az idei évben főleg ózdi jelentőségű, illetve ózdi könyvbemutatók lesznek könyvtárunkban, így van ez a mai délelőtt is” - mondta Csörgőné Csépányi Krisztina, az Ózdi Városi Könyvtár könyvtárvezetője.

Kapj el!

A Vasvár Úti Általános Iskola diákjai foglaltak helyet az Ózdi Városi Könyvtár Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárában. Kecskés Nikoletta Kapj el! című ifjúsági regényéről beszélt a kamasz gyerekeknek. A rendhagyó irodalom óra az Ünnepi Könyvhét egyik rendezvénye volt.

A kedvelt ifjúsági regény, a Kapj el!

Amikor a fiam tizenkét éves lett, akkor úgy gondoltam, hogy én most írnék egy ifjúsági regényt, ami az ő számára is élvezhető, pörgős és fordulatos. Ugyanakkor nyújt egy olyan mondanivalót, ami értékeket közvetít és elgondolkodtat. Lehetőséget ad olyan beszélgetésekre, amit fontos ezzel a korosztállyal véghez vinni és kiválóan lehet úgy, hogy egy sztorihoz kapcsolódsz, és nem direktben támadod le ilyen témákkal. Így született ez a Kapj el című regény, aminek egy hatodikos kislány a főhőse

- emelte ki Kecskés Nikoletta, író.

Helytörténet

Az ünnepi könyvhét szombaton folytatódott, hiszen Talián Zoltán, Hódoscsépány története című ismeretterjesztő könyvét mutatta be a városi könyvtárban. Szombat délután az Európa téren zárják a programsorozatot, hiszen a korábbiakhoz hasonlóan ide várják az érdeklődőket az írók, költők, akik alkotásaikról beszélnek. De a fiatalabb korosztálynak is lehetőséget biztosítanak a szervezők, hiszen kézműves foglalkozásokat is ígérnek a gyerekeknek.