Az elmúlt években többször is hírt adtunk már Horváth Renátóról, aki 2019 végén egyik pillanatról a másikra lebénult. A Miskolci Nemzeti Színház táncművészével azóta folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, örömünkre szolgál, egyre jobb az állapota. Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint a közelmúltban megjelent videóklip, amelyben egyik nagyon kedves barátjával és egyben kolléganőjével, Cseh Hajnival szerepel – írja a haon.hu.

– Hajnival imádtam a közös munkát, amikor a szóban forgó videót állítottuk össze.

Ugyanis újra táncosnak érezhettem magam, ami nagyon sokat adott az önbecsülésemnek. Régóta gondolkozom már azon, hogy milyen módon tudnám magam kifejezni még ebben a helyzetben is, így ez a videó szárnypróbálgatásom első gyümölcse

– fogalmazott a Naplónak.

– A klip üzenete egyértelműen az, hogy akármennyire is korlátozott valaki, legyen az testi vagy lelki akadály, de nem szabad elfelejteni, hogy van kiút a legsötétebb időszakból is. Amikor megszületett bennem az interneten elérhető „monológ”, akkor természetesen a kedvesem volt középpontban. Mivelhogy nem szabad elfelejteni, hogy segítő kezek nélkül semmi sem működik. Ha valaki megbetegszik, jobb esetben nem egyedül kezd el menetelni az úton, viszont aki rálép, nos azt ugyanúgy megviseli ez a helyzet – mondta. Hozzátette, nagyon fontosnak tartja, hogy ne hagyjuk el magunkat, hiszen akkor elkezdődik egyfajta vegetáció. – Egy ideig jómagam is beleestem abba a hibába, hogy sajnáltam magam, illetve elgyászoltam a sorsom. Ennek ellenére beláttam, ez nem vezet sehová, még így is – ilyen állapotban – haladni szeretnék, elérni valamit, ha már életben maradtam. Élvezni az életet, érezni a nap melegét. Lehet, hogy bizonyos dolgokban segítségre szorulok és igen sokszor idegesít is, de akkor is itt vagyok és célokat tűzök ki, amik előre visznek és erőt adnak. Elengedhetetlen, hogy higgyünk önmagunkban, a képességeinkben és maradjunk hűek önmagunkhoz – jegyezte meg.

