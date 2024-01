A most létrejövő akadémia célja, hogy a hazai könnyűzenei oktatást nemzetközileg is elfogadott szintre emelje, de a PEMA intézményében valósul majd meg a Petőfi Kulturális Ügynökség tehetséggondozásra fókuszáló oktatási programja is.

Stratégiai fontoságú

Demeter Szilárd, a Petőfi Kulturális Ügynökég vezérigazgatója kiemelte, „Az egyik tételmondatom szerint a magyarok elsődleges kultúrája évtizedek óta az, amit ma popkultúrának nevezünk, és hogy ennek saját karaktere van. Már a beatkorszak kezdetén az Illés hozzáadott értékként olyan színt hozott be a könnyűzenébe, ami saját kultúrává formálta a beatzenét. Az igazán jó magyar alkotók és előadók azóta sem tértek le erről az útról. Ennek a saját karakterű zenei kultúrának volt az egyik legnagyobbja Póka Egon. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy pár évtizedes késéssel a Póka Egon által megálmodott intézményben „nem középiskolás fokon” taníttassuk a magyar zene legtehetségesebbjeit azért, hogy „egész népünket” taníthassák. Másfelől stratégiai fontosságú, hogy legyen kiemelkedő minőségű saját kultúránk annak céljából, hogy versenyképesek lehessünk a mindent felemésztő globális szórakoztatóiparban. Meg hogy egyáltalán megmaradjunk annak, akik voltunk, akik vagyunk és akik akarunk lenni.”

Széles képzési paletta

A sajtótájékoztatón Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora elmondta: „a Miskolci Egyetem színes képzési palettával rendelkező tudományegyetem, a reáliákhoz vonzódó diákok épp úgy megtalálják az érdeklődési körüknek megfelelő szakokat, mint a humán beállítottságúak. A nyolc kar közül az egyik, a Bartók Béla Zeneművészeti Kar pedig a leendő előadóművészeket és zenetanárokat képzi. 2024 szeptemberétől már nemcsak komolyzenei képzéssel várjuk a jelentkezőket, elindul a könnyűzene alapszak (BA) is intézményünkben. Nagy utat tettünk meg idáig, nagyon örülök és büszke vagyok arra, hogy rektorként részese lehetek ennek a nagyszerű történetnek.”

Az eseményen részt vett Tátrai Tibor, Kovács Kati, Ferenczi György, Keresztes Ildikó és Takács Nikolas. A Póka Egon Művészeti Akadémián (PEMA) 2024 szeptemberében indul el a kortárs könnyűzene BA-képzés nyolc szakirányon (basszusgitár, billentyűs hangszerek, szaxofon, harsona, trombita, gitár, ütőhangszerek és ének).

Sztárok az előadók között

Az alapszak 2023-ban kapta meg a felsőoktatási akkreditációt, és az intézmény a Miskolci Egyetemmel együttműködésben jön létre, a képzés a tervek szerint Budapesten, a Hajógyári-szigeten indul idén szeptemberben.

A Kortárs Könnyűzene Alapképzési Szak akkreditációs anyagának kidolgozásában a hazai könnyűzenei élet összes területének szakemberei, a kapcsolódó társterületek szakértői, valamint az iparág elismert szerepelői vettek részt. Az iskola oktatói között olyan elismert és népszerű alkotók kapnak helyet, mint Szirtes Edina Mókus, Pásztor Anna, Szovják Bea, Fehérvári Attila, Lukács Peta, Gerendás Dániel és Borlai Gergő, Szebényi Dániel és Veres Mónika is.

A felvételi eljárás keretében

A diákok a 2024 szeptemberében induló szakra február 15-ig adhatják be jelentkezésüket, a felvételivel kapcsolatos részletes információk a felvi.hu-n, vagy a Miskolci Egyetem honlapján találhatók. Középfokú könnyűzenei képzést jelenleg a Kőbányai Zenei Stúdió biztosít. Az intézményt zenésztársaival 1996-ban Póka Egon Máté Péter-díjas zenész, zeneszerző alapította, és amely a hazai zenészszakma alma materévé vált az elmúlt 25 évben. Sok év szakmai tapasztalat, külföldi együttműködések és visszajelzések alapján erősödött meg az igény egy felsőfokú oktatási intézmény létrehozására, amelynek alapjait Póka Egon és lánya, Szakadáti-Póka Vanessza rakta le.

Az oktatás mellett az akadémia célkitűzései között szerepel a magyar művészeti produkciók létrehozásának támogatása – az alapoktól egészen a kész produkciók népszerűsítéséhez nyújtott segítségig. A Petőfi Kulturális Ügynökség a képzési központ keretében valósítja majd meg tehetséggondozásra fókuszáló oktatási programját, és valódi „zeneművészbázist” (alumni klubot) hoz létre, amely folyamatos lehetőséget biztosít a továbbképzéseken, kurzusokon és szakmai találkozókon való részvételre. Az intézmény ugyanakkor új kulturális és rendezvénytér, valamint összművészeti alkotóműhely számára is helyet biztosít majd.