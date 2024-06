A madarak agya a testméretükhöz képest nagyobb lett az utóbbi 70 millió év evolúciós változásainak eredményeként - derült ki egy nemzetközi kutatócsoport vizsgálatából, amelyhez kapcsolódóan a madárfajok legátfogóbb és legrészletesebb családfáját bemutató tanulmányt tettek közzé a Nature című folyóiratban.

Nemzetközi kutatás

A kutatásban két magyar evolúcióbiológus, Székely Tamás (HUN-REN-DE Reproduktív Stratégiák Evolúciója Kutatócsoport) és Liker András (HUN-REN-PE Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport) is részt vett - áll a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat közleményében. A madarak családfáját bemutató tanulmány végigköveti a madarak törzsfejlődését a dinoszauruszok korában élt első korai madaraktól a mai modern fajokig. A 363 madárfaj teljes genomszekvencia-adatai alapján összeállított törzsfa 218 rendszertani családot tartalmaz, ami az összes madárcsalád 92 százaléka. A genomadatokat a madarak olyan anatómiai sajátosságaival - például a test- és agymérettel - együtt elemezték, amelyek viselkedési és ökológiai tulajdonságokhoz kapcsolódnak. A kutatás a világ egyik legnagyobb genomszekvenálási projektje, a Bird 10 000 Genomes (B10K) része, amely 13 ország 49 intézményének, valamint a cikk 52 társszerzőjének együttműködésében valósul meg. A kutatócsoport megállapította, hogy a genomadatok alapján rekonstruált törzsfa nagy vonalakban megegyezik a korábban feltételezettekkel, azonban a madarak evolúciójának eddig ismeretlen részleteit is feltárja. A fosszíliák segítségével végzett időbeli kalibrálás szerint a madárfajok száma a dinoszauruszokat elpusztító, 66 millió évvel ezelőtti tömeges kihalási esemény után robbanásszerűen megnőtt. Az új fajok kialakulásának fő hajtóerejét ekkor az jelentette, hogy betölthették azokat az üres ökológiai élettereket (niche-eket), amelyek a földi élet nagy részének kipusztulása után keletkeztek - ismertették a közleményben. A kutatás azt is megmutatta, hogy a madárfajok testmérete az idők során kisebb lett, azonban az agyméretben gyors növekedés következett be, ami a mai napig tart. A közleményben Székely Tamást, a tanulmány társszerzőjét idézték, aki elmondta, hogy a madarak átlagos testmérete az evolúciós változások során csökkent, agyuk viszont a testtömegükhöz képest megnőtt, ami kognitív képességek kifejlődésére utal, így a madarak valószínűleg intelligensebbé váltak - hangsúlyozta a professzor.