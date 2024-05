Változatos programokkal, főzdetúrákkal, finom falatokkal, sörkóstolókkal és vásárlási lehetőséggel várják a vármegyénkben működő kisüzemek is a látogatókat. Az ózdi Bolyki Sörfőzde tulajdonosa, Elek Róbert kérdésünkre elmondta, hogy a három regisztrációhoz kötött ingyenesen szervezett túra pillanatok alatt betelt, így egy nulladik időpontot is hirdettek, ahol már szintén csak korlátozott számban vannak helyek. Mivel szamócaszezon van, így pilseni szamócás sörrel is készülnek a szombati napra. Élő zene, kiváló sörök és fergeteges hangulat jellemzi mindig ezt a napot, idén is erre számítanak.

A tokaji Baz Beer sörfőzde 2018-ban létesült. A tokaji hegy lábánál főznek, újhullámos és klasszikus söröket készítenek azzal a céllal, hogy az utóbbi évtizedekre jellemző minőségi bortermeléssel párhuzamosan a térségben elérhető legyen egy helyben készült kisüzemi sör.

„Az idei Nyitott Főzdék Napján üzemünkben a négy vezetett túrára nincs szükség előzetes regisztrációra, illetve a gyermeknap kapcsán színes programokkal készülünk a gyerekek számára is, így az egész család kikapcsolódhat és jól érezheti magát” – tájékoztatta a boon.hu-t Hlavács József, a sörfőzde vezetője.

A 27 éves diósgyőri Gyertyános Sörfőzde hagyományaihoz híven idén is csatlakozott ehhez a különleges kezdeményezéshez.

A sörfőzdék programjairól, a regisztráció menetéről a rendezvény központi honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.