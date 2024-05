Csütörtök reggeltől mindig érezhetően csökken a cannes-i forgatag, mivel szerdán bezárja kapuit Európa legnagyobb filmes vására. A látogatottság visszaesése jelzi azt is, hogy innentől leszállóágba kerül a fesztivál, a versenyfilmek hetven százaléka lepergett már, de ez nem jelenti azt, hogy az utolsó percben nem jöhet még meglepetés. Eddig a legtöbbet Jacques Audiard Emilia Pérez című filmjéről, a Demi Moore főszereplésével készült testhorrorról, a The Substance-ről és Sean Baker Anora című filmjéről áradoznak a kritikusok, de sok elismerést kapott a rendkívül nyomasztó, fekete-fehér dán film, a The Girl with the Needle Magnus von Horn rendezésében is, mely az első világháború után játszódik és valós történetet dolgoz fel egy sorozatgyilkos nőről, aki kisbabákat vett meg pénzért azzal, hogy nevelőszülőkhöz közvetíti őket, valójában azonban csak a pénzt veszi el, a csecsemőktől változatos módokon szabadul meg.

Sean Baker Anora című filmje ennél jóval könnyedebb szórakozást kínál. A címszereplő Anora (Mikey Madison) egy sztriptízbárban dolgozik, itt ismerkedik meg a gazdag orosz oligarcha csemetével, Ivánnal (Mark Eydelhsteyn), aki, míg szülei az őshazában dolgoznak a pénzért, ő Amerikában élvezi a szabadságot és a szülők által biztosított jómódot. Ani és Ivan egyre szorosabb kapcsolatba kerülnek egymással, míg egy hirtelen ötlettől vezérelve, nem utolsó sorban azért, hogy Ivan Amerikában maradhasson, összeházasodnak. A család hamar tudomást szerez erről, és megkezdődik az őrült ámokfutás a házasság mielőbbi érvényesítéséért. Mikey Madison különösen emlékezetes alakítást nyújt Anora szerepében, csakúgy, mint a Baker által felvonultatott ismert és kevésbé ismert orosz színészek, köztük a generációjának talán legtehetségesebb orosz színésze, Yuriy Borisov.

Váró Kata Anna

Cannes, 2024. május 23.