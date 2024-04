A Fráter György Katolikus Gimnázium osztályai hagyományosan ősszel mennek osztálykirándulásra. A tavaszi időszakban a külföldi utazások szervezése kerül előtérbe – válaszolta Molnár Tünde, az intézmény igazgatója portálunk kérdésére: hová mennek az iskola diákjai osztálykirándulásra az idén. „Eger, Debrecen, Budapest és az utóbbi években a Dunakanyar környéke kedvelt belföldi úti cél. Nagyon népszerűek a túrák is, több helyen jártak már osztályszinten és iskolai szinten is tanulóink. Osztálykirándulásaink általában egy naposak, amik sokáig külön busz igénybevételével történtek, de költséghatékonysági szempontból az utóbbi években a legtöbb osztályunk már vonattal utazik, kihasználva az ingyenes lehetőségeket. Az egy napos kirándulások nem rónak nagy anyagi terhet a családokra, nagyobb költségű kirándulásokat csak a szülőkkel történő egyeztetés után szerveznek az osztályfőnökök” – tette hozzá az igazgató. Az utóbbi néhány évben a Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Programjára is rendszeresen pályáznak, és az elnyert támogatással alacsony költségű, több napos, határon túli kiránduláson vehetnek részt a tanulók.

Könnyen megközelíthető legyen

A Miskolci Herman Ottó Gimnázium egységesen egy napot jelöl meg erre a célra, az idén június 14-én mennek az osztályok kirándulni. A nagy gimnazisták számára ez igény szerint két nap is lehet. Elsődleges szempont, hogy az úti cél könnyen megközelíthető legyen, ha lehet vonattal, a magas buszárak miatt. Szállásként táborokat keresnek, szintén anyagi megfontolásból. Kedvelt célpontjaik a Bükk, Nyíregyháza-Sóstó, Debrecen, Eger, Tisza-tó, Dunakanyar, Budapest és a Balaton környéke. „A buszárak jelentősen megemelkedtek az elmúlt években: 150 ezer forint napi díj alatt nem áll rendelkezésre 35 főt elszállítani képes busz. A szállásárak is 5 ezer forinttól kezdődnek, általában 7 ezer forintos átlaggal érdemes számolni. Étkezést ritkán kérünk, drágának találjuk az ajánlatokat, és nagyon eltér a gyerekek ízlése” – mondta el az osztálykirándulásokkal kapcsolatban a Miskolci Herman Ottó Gimnázium igazgatóhelyettese, Hornyák Péter István.

Ahol nem szerveznek osztálykirándulást

Vannak intézmények, ahol a tanulók hátrányos helyzete miatt nem is próbálnak osztálykirándulást szervezni: „Klasszikus osztálykirándulás nálunk nincs, viszont igyekszünk pályázatokból szert tenni olyan lehetőségekre, amelyeket ki tudunk erre a célra is használni, például a Nemzeti Tehetség Program keretein belül mindig tervezünk kirándulást. Az ingyenes lehetőségeket megragadjuk, már 14 éven aluliaknak is ingyenes a távolsági közlekedés, így jutottunk el két csoporttal Mezőkövesdre a közelmúltban. Az anyagiakon túl sajnos sokszor az is problémát jelent a kirándulások szervezésénél, hogy nincs minden tanulónknak diákigazolványa, amellyel igénybe tudná venni az ingyenes lehetőségeket – tájékoztatott a nehézségekről Molnárné Kertész Ildikó, a Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője.

Nem jár magas költséggel

„Nagyon ügyesen oldják meg az osztálykirándulásokat mind a három gyermekem esetében, nem jár magas költséggel, de bárhová mennének, támogatnánk, ahogy a külföldi utazások lehetőségeivel is élünk, amikor csak tehetjük” – mondta el az osztálykirándulásokkal kapcsolatban egy mályi édesanya, akinek mind a három gyermeke miskolci intézményekben tanul. A gimnazista lányai júniusban mennek egy napos kirándulásra vonattal, a tizedikes lánya Budapestre, a kilencedikes lánya pedig Debrecenbe utazik az osztályával. Az első osztályos kisfiának a Miskolci Állatkertbe szervezi az osztályfőnök az egy napos programot, ahová tömegközlekedéssel fognak eljutni.