Népszerű a vevők között az új otthonfelújítási program – mondta a boon.hu-nak Kerek Edina, az Express Ingatlan ingatlanértékesítője. „Szükség is van rá, mert a legtöbb ingatlan korszerűtlen” – osztotta meg tapasztalatait. Arról is beszélt, hogy a családi házakra lehet igénybe venni egyelőre a támogatást, de többen érdeklődtek már arról, hogy városi lakásokra is lehetséges-e. „Az tapasztalható, hogy a vármegye településein a felújítási program népszerű és többen már így keresnek lakásokat is, hogy számolnak a támogatás összegével” – mondta.

Új konstrukció

Ismeretes, hogy milliókat lehet igényelni az új otthonfelújítási programban. A kormány új programjának köszönhetően nagyságrendileg 20 ezer korszerűtlen, 1990 előtt épült családi ház energetikai felújítása valósulhat meg. Közös közleményben adott korábban tájékoztatást a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és az Energiaügyi Minisztérium (EM) a nemrég bejelentett, 108 milliárd forint keretösszegű otthonfelújítási program részleteiről. A program a családi házak energiahatékonyságának javítását szolgálja. A támogatott háztartások a jelentős energiamegtakarítást eredményező beruházásoknak köszönhetően könnyebben tarthatják fogyasztásukat a rezsivédett sáv alatt. Vissza nem térítendő támogatás, kamatmentes hitelkonstrukciót a program két eleme. A program keretében a kormány kedvezményes, kamatmentes hitelkonstrukcióval és vissza nem térítendő támogatással segíti, ösztönzi az otthonok felújítását. A vissza nem térítendő támogatás összege 2,5–3,5 millió forint között mozoghat. A Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv REPowerEU fejezetéből lehívott, 108 milliárd forintos keretösszegből nagyságrendileg 20 ezer korszerűtlen, 1990 előtt épült családi ház energetikai felújítása valósulhat meg.

Maximum 6 millió forint

A maximális hitelösszeggel és támogatással számolva a kormány összesen 6 millió forinttal járul hozzá a magyar emberek családi házainak felújításához. Az állami hozzájárulást legalább 1 millió forint önerő egészítheti ki. A pályázó saját forrásból nagyobb összeggel is fedezheti a fejlesztési költségeket, ettől azonban sem a hitel, sem a vissza nem térítendő támogatás mértéke nem változik.

Ezekre lehet fordítani

A pályázati lehetőség az életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házakban tervezett beruházásokra vehető igénybe. A programban a következő beavatkozásokhoz vagy tetszőleges kombinációjukhoz nyerhető el hozzájárulás: épület külső határoló elemeinek hőszigetelése, nyílászárócsere, használati melegvíz-rendszer korszerűsítése, fűtésrendszer korszerűsítése magas hatásfokú gázkazánnal, a hozzátartozó kéménybéléssel és a kapcsolódó hőleadókkal. Elvárás, hogy a beruházások révén épületenként legalább 30 százalékos primer energiamegtakarítás valósuljon meg.